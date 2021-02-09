Россия с её слабой позицией на международном уровне не станет признавать республики Донбасса, если только Украина или Запад не спровоцируют на это, уверен живущий в США журналист Павел Кожевников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией? © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Для России сейчас такой вариант даже выгоден. Но в том-то и дело, что Путин попался в ловушку: чем дальше неустроенность этих никем не признанных республик будет, тем выгоднее для Украины и для Запада», — сказал Кожевников.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В настоящее время Луганская и Донецкая Народные Республики остаются непризнанными, так как они не получили признания ни от одной страны-члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая и сама имеет ограниченное признание.