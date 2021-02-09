Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией?
Павел Кожевников: СССР развалили, почему бы США это снова не попробовать с Россией?
© Facebook, Pavel Kozhevnikov
Эксперт уверен, что, если Украина спровоцирует Россию на признание ЛДНР, а Запад загонит в угол, у Путина не останется иного выбора.

«Для России сейчас такой вариант даже выгоден. Но в том-то и дело, что Путин попался в ловушку: чем дальше неустроенность этих никем не признанных республик будет, тем выгоднее для Украины и для Запада», — сказал Кожевников.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В настоящее время Луганская и Донецкая Народные Республики остаются непризнанными, так как они не получили признания ни от одной страны-члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая и сама имеет ограниченное признание.

 