Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Павлом Кожевниковым, эмигрантом, проживающим в США без малого тридцать лет, обсудила интервью Сергея Михеева и выяснила, чего, по мнению Кожевникова, ждать от Америки в ближайшее время, будет ли война между Россией и Украиной и вероятен ли раскол Украины на несколько государств

Павел Кожевников почти 30 лет живет в США, работает в одной из самых больших по объёму газет в Соединённых Штатах Америки «Горизонт», выходящей в Денвере, штат Колорадо, с 1995 года. Газету читают во многих странах мира — России, Англии, Австралии, Германии, Канаде.

- В чём интерес Запада в Украине? Почему США, ЕС, с одной стороны, поддерживают Украину, в которой развивается национализм, даже нацизм, а с другой — не принимают сколько-нибудь важных решений по прекращению в стране гражданской войны? Допускают, что Украина становится самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе?

— В чём интерес США (за весь Запад не буду говорить)? Немножко наивный вопрос. Официально — поддержка свободы, независимости, демократии в этой важной и с политической, и с экономической точки зрения стране! Мне нравится господин Сергей Михеев, все программы с его участием смотрю внимательно, но в данном случае он не прав, говоря, что Западу не нужны ресурсы Украины. Нужны, ещё как нужны! Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

Я не думаю, что в Вашингтоне у нас сидят эдакие дурачки, которые только и думают, как бы «насолить» России и начать убийственную для всех войну с ядерной державой только из-за лютой ненависти к вам. США реагируют на создавшееся после развала СССР положение вполне предсказуемо. А как нашим стратегам ещё реагировать, коль сами русские нам помогают? Отказываться от лёгкой добычи, которая Западу досталась бескровно, — это глупо. Будет завтра Китай слабым — и его приберут к рукам. А разве Россия бы не упустила шанс подобрать то, что плохо лежит? Любой западный политик укажет вам на Крым. Что касается ситуации в самой Украине, то подождите, выправится рынок, обуздается коронавирус, и станут из Украины делать то, что сделали после Второй мировой с Европой. Президент Байден уже объявил, что «Америка вернулась», вот и будут делать из Украины конфетку, не забывая и о своих военных и политических интересах.

- Насколько вероятна сейчас, в ближайшем будущем война между Россией и Украиной?



— Сейчас войны не будет. С Путиным шутки плохи. Но идёт бешеное вооружение украинской армии, а это будет в скором времени — серьёзная сила. Расчёт американских стратегов, как мне кажется, на экономическое давление извне и развал России изнутри. В Вашингтоне почти нет серьёзных политиков, которые бы не верили в то, что СССР сломали гонка вооружений и санкции, но главное — поддержка внутренней силы «сопротивления коммунистам». Этот сценарий на фоне «оголтелой свободы» в России (имеется в виду — СССР. — Ред.) однажды оказался успешным, так почему бы его не применить вновь, тем более что ситуация подворачивается самая благоприятная? Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

- Насколько вероятен распад Украины на несколько государств? Ведь ряд экспертов подчёркивают, что реализация Минских соглашений приведёт именно к распаду страны.

— Никакого раскола не будет — США этого не допустят.

- Как вы считаете, что изменится в отношениях России и Запада, если Россия признает ДНР и ЛНР или, более того, решит ввести их в состав России?

— Россия, с её слабой позицией на международном уровне, не пойдёт на это, если только Украина её не спровоцирует или Запад не загонит в угол. Тогда у Путина не будет иного выбора. Для России сейчас такой вариант даже выгоден. Но в том-то и дело, что Путин попался в ловушку: чем дальше неустроенность этих никем не признанных республик будет, тем выгоднее для Украины и для Запада. Расчёт прост: хотели вы быть в России, хлопцы, ну вот и живите: каждый день обстрелы, Россия ничего, кроме гуманитарной помощи, не делает, своими не признаёт. Насколько хватит терпения у этих хлопцев — остаётся гадать, думаю — ненадолго. Алексей Зубец: Украина стала слишком дорогим инструментом для Запада © Youtube / Алексей Зубец

- На днях исполнится шесть лет с того момента, как были подписаны Минские соглашения. Как вы считаете, почему они не реализуются? Есть ли в этом вина России? В чём она? Какой выход из этой ситуации?

— Есть ли вина в том, что соглашения не реализуются? Конечно, есть. Действительно великий стратег Путин, я говорю без иронии, здесь совершил ошибку, и не только с Донбассом, но и со всей Украиной. Вот здесь Сергей Михеев абсолютно прав. Какой выход сейчас из ситуации? А это зависит от того, насколько Россия готова к решительным действиям! Если готова, если уже есть «порох в пороховницах», то нужна более агрессивная реакция на украинские шашни. Да, открыто заявить, что — либо минские договорённости, либо Россия вводит миротворческий контингент на границу этих провинций с Украиной и начинает восстановление нормальной жизни там. Кстати, России необязательно посылать контингент миротворцев одной, пора бы и союзничкам вашим по ОДКБ и другим друзьям проявиться.

- Президент Зеленский предлагает для решения проблемы ввести в состав «нормандского формата» США и, более того, включить вопрос возвращения Крыма в этот переговорный процесс. Разрешит ли это конфликтную ситуацию?

— Про Крым лучше и не заикаться сейчас нашим политикам. По крайней мере, при президентстве Путина. Вот придут прозападные навальные к власти в России, тогда можно не только Крым обсуждать, но и многое другое. Включение США в процесс может быть позитивным, ведь мы и так там, по моему скромному мнению, участвуем.