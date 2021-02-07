«У меня нет вопроса к Джозефу Байдену, почему Украина до сих пор не в НАТО. Это как выдвигать претензию к Илону Маску, почему мы до сих пор не полетели на Марс. Винить ли Евросоюз, почему на Украине до сих пор не началась вакцинация, хотя она уже идет полным ходом в Алжире, в Бангладеш, в Пакистане и в десятках других стран. Решение о принятии Украины в ЕС или НАТО будут принимать наши партнеры, которые уже являются членами этих международных структур. Но наша готовность войти в открытую дверь зависит лишь от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним собственную домашнюю работу», — написал Порошенко в подписи к видео.
Экс-президент напомнил, что два года назад Верховная Рада проголосовала европейский и евроатлантический курс для Украины.
«Время показало, что мы не ошиблись. Власть хотя бы формально придерживается стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть», — отметил пятый президент.
В пошаговый план Порошенко вошли пять пунктов, среди которых прекращение уничтожения антикоррупционной инфраструктуры, реализация Дорожной карты судебной и антикоррупционной реформы, углубление секторальной интеграции, в частности в энергетической, цифровой, таможенной и шенгенской сферах.
«Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет», — сказал Порошенко.
По его словам, именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к альянсу, и государство должно приложить усилия, чтобы подтвердить заявку, сделанную в 2008 году и переподтвержденную в 2018-м.
Кроме того, важным шагом на пути станет расследование «слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев».
В завершении Порошенко отметил, что нынешняя власть в вопросах евроинтеграции всегда может рассчитывать на «Европейскую солидарность» и на его личные «международные связи».