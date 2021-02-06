В Верховную Раду внесен законопроект, обязывающий полицейских выписывать штрафы за ношение георгиевских лент, сообщил Telegram-канал Украина.ру 6 февраля

Закон, вводящий штрафы за георгиевские ленты, был принят на Украине в 2017 году, однако в нем не было прописано, кто именно должен взимать такие штрафы с граждан.

«Как же их плющит от георгиевской ленточки.Просто-таки, как чертей от ладана. И это не такая уж и фигура речи… Депутаты волнуются. Мол, как же так, наказывать уже разрешили, а процедуру толком не прописали. Кто покарает, когда?», — пишет ТГ-канал.

Всего в списке авторов законопроекта значится 22 народных избранника:

Заткнуть рот оппозиции и зачистить олигархов: план Запада по Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент Владимир Зеленский своим указом №43/2021 от 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и заблокировал работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

ОПЗЖ назвала действия Зеленского антиконституционными и противоправными. Съезд партии поручил своим областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленскому.

Последний назвал заблокированные СМИ «каналами Виктора Медведчука», главы политсовета ОПЗЖ, которого украинские неонацисты называют «агентом Кремля».

Решение Зеленского горячо поддержали в основном украинские неонацисты. Они пообещали нынешнему главе государства поддержку и даже посвятили Зеленскому фашистскую песню, в которой предложили сжечь Медведчука.