Запад на Украине убирает олигархов с политической и бизнес-арены, один из них уже перевел свои дела в США и Британию, рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

По его словам, лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова «обнулят с политической и экономической точек зрения, но ему помогут где-нибудь дожить», Игоря Коломойского ждет американская тюрьма, «если он предварительно никуда не сбежит».

«А [олигарх Виктор] Пинчук уже самостоятельно перевел свой офис в Лондон и США. Причем он ведь неотделим от Сороса и Демократической партии (США. — Ред.). Тем не менее даже Пинчук, чувствуя риски, перевел свой офис из Киева, перевез семью в Лондон и спешно продает активы на Украине», — сказал Царев.

Страна теряет независимость, Запад зачищает олигархов. Итоги 2020 года для Украины © пресс-служба президента Украины Петр Порошенко, несмотря на свои давние связи с президентом Джо Байденом, «тоже в списке на зачистку».

Царев отметил, что на Украине уже открыта охота на олигархов. Причина этого — намерения Запада получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, олигархи же этому мешают, пояснил украинский политик.

Первым под удар Запада попал украинский бизнесмен Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат коллеге Медведчука по ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Согласно данным опроса, проведенного «Центром социального мониторинга», только 7,2% украинцев считают, что Зеленский не зависит в своих действиях от других стран и международных организаций.