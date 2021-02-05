Одессит, бывший участник дуэта «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин 4 февраля выложил в Instagram совместное фото с другом, а по совместительству стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), но снимок не понравился подписчикам

«Секс-символ-2021», — подписал фото Костюшкин.

«А Тарзан зачем рядом с символом лег?», «Уберите его», «После своего высказывания в сторону своей любовницы Тарзан потерял доверие многих женщин, ему другой надо дать статус му**о», «Тарзан — картинка, не более. Как рот открывает, так уши вянут. Интеллект на уровне 4-го класса. На его фоне даже Кличко, мэр Киева, — философ», — прокомментировали снимок поклонники певца.

Такая реакция людей связана с последними событиями в семье Тарзана и его супруги киевской певицы Наташи Королевой. В сентябре прошлого года некая Анастасия Шульженко на всю страну заявила, что состояла в интимных отношениях с Глушко, на что он сказал, что эта неизвестная женщина похитила в его доме драгоценности, но позже все-таки сделал признание, что на самом деле это его любовница.

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Несколько дней назад история получила новый виток. Стриптизер написал заявление и планирует судить Шульженко за публикацию эротического видео с его участием. Стриптизер расценил ролик любовницы, где он голый, как вмешательство в частную жизнь.