На видео 74-летняя женщина, как ребенок, прыгает на пляже в окружении крупных чаек, которых пытается то покормить, то отогнать.
«Мама, ты так похудела! Ты готовишься к юбилею?» — обратилась Королева к Людмиле Порывай.
Звездная мать в ответ засмущалась и ответила, что, конечно, ждет праздника.
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В то же самое время поклонники Наташи Королевой, которой сейчас 47 лет, заметили, что в последнее время она стала заметно хуже выглядеть в отличие от своего мужа стриптизера Сергея Глушко. Он в свои 50, по мнению фанатов, после измены стал молодеть.