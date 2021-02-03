Киевлянка, певица Наташа Королева отдыхает в американском городе Майами, где живет ее мать Людмила Порывай. Артистка уже публиковала оттуда гастрономические ролики с обедов и видео, где исполнительница занимается йогой на яхте. Новый пост в Instagram сториз от 3 февраля посвящен маме

Стриптизер Тарзан засудит любовницу за пикантное видео © Сергей Глушко/Инстаграм

«Мама, ты так похудела! Ты готовишься к юбилею?» — обратилась Королева к Людмиле Порывай.

Звездная мать в ответ засмущалась и ответила, что, конечно, ждет праздника.

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В то же самое время поклонники Наташи Королевой, которой сейчас 47 лет, заметили, что в последнее время она стала заметно хуже выглядеть в отличие от своего мужа стриптизера Сергея Глушко. Он в свои 50, по мнению фанатов, после измены стал молодеть.