«Почти 21 млн — те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут», — сказал он.
По словам Степанова, пока бесплатно привиться от коронавируса готовы менее 45% людей. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцины от COVID-19, которые проходят третью стадию клинических исследований. Он заявлял, что Украина получит вакцину не позднее февраля. Пока вакцина на Украине не появилась.
Также ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за то, чтобы российская вакцина также поступила на Украину. Однако главы МИД и Минздрава Дмитрий Кулеба и Максим Степанов заявили, что это невозможно из-за войны в Донбассе.
Кулеба при этом отметил, что выступает против российской вакцины даже в том случае, если бы она была самой дешевой и эффективной в мире.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля, но будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.