Минздрав Украины собирается успеть вакцинировать от коронавируса 21 млн граждан до осени, однако украинцы к этому не готовы. Об этом 5 февраля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

«Почти 21 млн — те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут», — сказал он.

По словам Степанова, пока бесплатно привиться от коронавируса готовы менее 45% людей. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцины от COVID-19, которые проходят третью стадию клинических исследований. Он заявлял, что Украина получит вакцину не позднее февраля. Пока вакцина на Украине не появилась.

Также ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за то, чтобы российская вакцина также поступила на Украину. Однако главы МИД и Минздрава Дмитрий Кулеба и Максим Степанов заявили, что это невозможно из-за войны в Донбассе.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля, но будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.