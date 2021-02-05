Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик 4 февраля был вызван на допрос в прокуратуру страны по делу, связанному с иконой, ранее подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщили в группе Facebook «Балканский обозреватель»

Детали допроса не сообщаются.

Украинский посол рассказал о договоренностях по скандальной иконе © Kidanyy/Wikipedia

В декабре 2020 года член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону Святителя Николая, как он заявил, найденную в Луганске.

Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ и потребовало выяснить происхождение иконы с привлечением Интерпола. Икону назвали объектом культурного наследия Украины, возбудили дело в связи с ее вывозом из страны. Россия передала икону в Посольство Боснии и Герцеговины в Москве.