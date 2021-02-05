Детали допроса не сообщаются.
В прокуратуре заявили, что ведется сбор доказательств по делу, заслушан ряд свидетелей, в том числе посол Боснии и Герцеговины в России. Также прокуратура подала запрос в компетентные органы об оказании международной правовой помощи.
В декабре 2020 года член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону Святителя Николая, как он заявил, найденную в Луганске.
Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ и потребовало выяснить происхождение иконы с привлечением Интерпола. Икону назвали объектом культурного наследия Украины, возбудили дело в связи с ее вывозом из страны. Россия передала икону в Посольство Боснии и Герцеговины в Москве.