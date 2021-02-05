Появившиеся в интернете списки с данными о журналистах заблокированных на Украине телеканалов нужны просто для «создания атмосферы страха». Об этом замглавы МВД Украины Антон Геращенко сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews 4 февраля

Стерненко создает аналог «Миротворца» для «пропагандистов Медведчука» © Facebook, Сергій Стерненко

«Полиция будет препятствовать любым незаконным насильственным действиям, независимо от того, в отношении кого они происходят», — подчеркнул Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях в отношении соратника главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, депутата от этой же партии Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

После этого экс-лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что ищет в соцсетях добровольцев, которые помогли бы ему составить список журналистов заблокированных телеканалов, чтобы «пропагандистам было сложнее найти себе новую работу». В сети уже появился Google-диск с открытым доступом, на который была загружена таблица с указанием должностей и времени начала работы сотрудников ZIK, NewsOne и «112 Украина».

* Деятельность организации запрещена в РФ