На 102-м году жизни умер Михаил Суркис, отец депутата от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Григория Суркиса и президента киевского футбольного клуба «Динамо» Игоря Суркиса. Представители футбольного клуба «Динамо» 4 февраля выразили свои соболезнования

«Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса», — написали на странице клуба.

Большая игра: киевское «Динамо» в тисках политики © facebook/FC Dynamo Kyiv Михаилом Суркисом будет сообщено дополнительно.

Михаил (Рахмиль) Суркис родился в еврейской семье в селе Петроверовка Одесской области. Участник Великой Отечественной войны. Более 60 лет работал врачом, специализировался на невропатологии. Болел за киевское «Динамо» с 1957 года.