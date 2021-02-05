«Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса», — написали на странице клуба.
Отмечается, что о времени и месте прощания с Михаилом Суркисом будет сообщено дополнительно.
Михаил (Рахмиль) Суркис родился в еврейской семье в селе Петроверовка Одесской области. Участник Великой Отечественной войны. Более 60 лет работал врачом, специализировался на невропатологии. Болел за киевское «Динамо» с 1957 года.