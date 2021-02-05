Во вторник, 2 января, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
По мнению Бондаренко, власть сейчас будет «окрылена» молчанием так называемых международных структур, которые якобы защищают свободу слова. Также никакого наказания не последует для министра культуры Александра Ткаченко.
«Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкания ртов. Это же не первая такая попытка и не первое действие. Летом закрыли канал КРТ — "Киевская Русь — телевидение". Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например. Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах», — сказала эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.