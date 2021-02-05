Президент Украины Владимир Зеленский не остановится на запрете вещания оппозиционных телеканалов в процессе «закрывания ртов», уверена экс-депутат Верховной Рады, журналистка Елена Бондаренко. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

Во вторник, 2 января, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Елена Бондаренко: Украина — на пороховой бочке © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкания ртов. Это же не первая такая попытка и не первое действие. Летом закрыли канал КРТ — "Киевская Русь — телевидение". Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например. Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах», — сказала эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.