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Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ

Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ - 27.08.2026 Украина.ру

Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ

Россия ответит в жесткой форме на любые попытки украинской стороны наносить удары по отечественной торговой и экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg

2026-08-27T10:59

2026-08-27T10:59

2026-08-27T11:00

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По его словам, устраивая подобные атаки на коммерческие объекты, Киев целенаправленно провоцирует Москву на ответные действия. При этом представитель Кремля уже подчеркивал, что подобные шаги украинского руководства абсолютно не способны как-либо изменить текущую динамику боевых действий на фронте.Песков также отметил, что Российская Федерация не заинтересована в умышленной военной эскалации конфликта с Украиной. Необходимость в искусственном обострении ситуации полностью отсутствует, поскольку российские подразделения на передовой в настоящее время и без того стабильно и успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные задачи.Российские власти ранее неоднократно отмечали, что удары противника по гражданским, промышленным и торговым объектам на территории РФ классифицируются как террористические акты. В ответ ВС РФ регулярно наносят массированные удары по ключевым узлам военно-промышленного комплекса, энергетической системы и логистическим центрам Украины. Целью является планомерное уничтожение военного потенциала противника и пресечение его возможностей атаковать тыловые районы России.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, украина.ру