Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ - 27.08.2026 Украина.ру
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Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ
Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ - 27.08.2026 Украина.ру
Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ
Россия ответит в жесткой форме на любые попытки украинской стороны наносить удары по отечественной торговой и экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg
2026-08-27T10:59
2026-08-27T11:00
новости
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По его словам, устраивая подобные атаки на коммерческие объекты, Киев целенаправленно провоцирует Москву на ответные действия. При этом представитель Кремля уже подчеркивал, что подобные шаги украинского руководства абсолютно не способны как-либо изменить текущую динамику боевых действий на фронте.Песков также отметил, что Российская Федерация не заинтересована в умышленной военной эскалации конфликта с Украиной. Необходимость в искусственном обострении ситуации полностью отсутствует, поскольку российские подразделения на передовой в настоящее время и без того стабильно и успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные задачи.Российские власти ранее неоднократно отмечали, что удары противника по гражданским, промышленным и торговым объектам на территории РФ классифицируются как террористические акты. В ответ ВС РФ регулярно наносят массированные удары по ключевым узлам военно-промышленного комплекса, энергетической системы и логистическим центрам Украины. Целью является планомерное уничтожение военного потенциала противника и пресечение его возможностей атаковать тыловые районы России.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Украина.ру

Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ

10:59 27.08.2026 (обновлено: 11:00 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия ответит в жесткой форме на любые попытки украинской стороны наносить удары по отечественной торговой и экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg
По его словам, устраивая подобные атаки на коммерческие объекты, Киев целенаправленно провоцирует Москву на ответные действия.
При этом представитель Кремля уже подчеркивал, что подобные шаги украинского руководства абсолютно не способны как-либо изменить текущую динамику боевых действий на фронте.
Песков также отметил, что Российская Федерация не заинтересована в умышленной военной эскалации конфликта с Украиной. Необходимость в искусственном обострении ситуации полностью отсутствует, поскольку российские подразделения на передовой в настоящее время и без того стабильно и успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные задачи.
Российские власти ранее неоднократно отмечали, что удары противника по гражданским, промышленным и торговым объектам на территории РФ классифицируются как террористические акты.
В ответ ВС РФ регулярно наносят массированные удары по ключевым узлам военно-промышленного комплекса, энергетической системы и логистическим центрам Украины. Целью является планомерное уничтожение военного потенциала противника и пресечение его возможностей атаковать тыловые районы России.
Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.
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