https://ukraina.ru/20260827/budanov-otreagiroval-na-poyavlenie-sobstvennogo-golosa-v-proslushke-nabu-1082836866.html

Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ

Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ - 27.08.2026 Украина.ру

Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ

Руководитель Офиса Владимра Зеленского Кирилл Буданов* прокомментировал обнародованные антикоррупционными органами аудиозаписи прослушки по резонансному делу "Форрест Гамп", где, предположительно, звучит его голос, передают украинские СМИ

2026-08-27T12:54

2026-08-27T12:54

2026-08-27T12:56

новости

владимир зеленский

набу

верховная рада

рада

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Чиновник призвал не делать поспешных выводов и перевести обсуждение исключительно в правовое поле. "Пусть суд решает, кто где звучит. Много кто где звучит", — заявил он, подчеркнув необходимость дождаться официального вердикта. Буданов* также подтвердил журналистам, что продолжал лично общаться с бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой после того, как она была отправлена в отставку на фоне громкого скандала.Поводом для разбирательства стала масштабная совместная спецоперация Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), о начале которой было объявлено 19 августа. По версии следствия, в стране действовала теневая преступная организация, в которую входили как депутаты Верховной рады, так и высокопоставленные сотрудники Офиса Владимира Зеленского. В рамках этого дела НАБУ опубликовало аудиозаписи скрытых разговоров вероятных фигурантов, включая Мудрую. Согласно материалам следствия, участники коррупционной схемы привлекали к незаконным операциям по отмыванию денежных средств руководство государственного "Сенс Банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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