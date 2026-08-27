Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ - 27.08.2026 Украина.ру
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Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ
Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ - 27.08.2026 Украина.ру
Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ
Руководитель Офиса Владимра Зеленского Кирилл Буданов* прокомментировал обнародованные антикоррупционными органами аудиозаписи прослушки по резонансному делу "Форрест Гамп", где, предположительно, звучит его голос, передают украинские СМИ
2026-08-27T12:54
2026-08-27T12:56
новости
владимир зеленский
набу
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Чиновник призвал не делать поспешных выводов и перевести обсуждение исключительно в правовое поле. "Пусть суд решает, кто где звучит. Много кто где звучит", — заявил он, подчеркнув необходимость дождаться официального вердикта. Буданов* также подтвердил журналистам, что продолжал лично общаться с бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой после того, как она была отправлена в отставку на фоне громкого скандала.Поводом для разбирательства стала масштабная совместная спецоперация Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), о начале которой было объявлено 19 августа. По версии следствия, в стране действовала теневая преступная организация, в которую входили как депутаты Верховной рады, так и высокопоставленные сотрудники Офиса Владимира Зеленского. В рамках этого дела НАБУ опубликовало аудиозаписи скрытых разговоров вероятных фигурантов, включая Мудрую. Согласно материалам следствия, участники коррупционной схемы привлекали к незаконным операциям по отмыванию денежных средств руководство государственного "Сенс Банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, набу, верховная рада, рада
Новости, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада, Рада

Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ

12:54 27.08.2026 (обновлено: 12:56 27.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Руководитель Офиса Владимра Зеленского Кирилл Буданов* прокомментировал обнародованные антикоррупционными органами аудиозаписи прослушки по резонансному делу "Форрест Гамп", где, предположительно, звучит его голос, передают украинские СМИ
Чиновник призвал не делать поспешных выводов и перевести обсуждение исключительно в правовое поле.
"Пусть суд решает, кто где звучит. Много кто где звучит", — заявил он, подчеркнув необходимость дождаться официального вердикта.
Буданов* также подтвердил журналистам, что продолжал лично общаться с бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой после того, как она была отправлена в отставку на фоне громкого скандала.
Поводом для разбирательства стала масштабная совместная спецоперация Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), о начале которой было объявлено 19 августа.
По версии следствия, в стране действовала теневая преступная организация, в которую входили как депутаты Верховной рады, так и высокопоставленные сотрудники Офиса Владимира Зеленского.
В рамках этого дела НАБУ опубликовало аудиозаписи скрытых разговоров вероятных фигурантов, включая Мудрую. Согласно материалам следствия, участники коррупционной схемы привлекали к незаконным операциям по отмыванию денежных средств руководство государственного "Сенс Банка".
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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