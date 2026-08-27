Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/zapad-peredaet-ukraine-tekhnologii-dlya-sborki-dalnoboynykh-raket-chtoby-zaputat-sledy---zakharova-1082836371.html
Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова
Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова - 27.08.2026 Украина.ру
Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова
Москва фиксирует поступающую информацию о передаче Британией технологических данных, которые необходимы для организации возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2026-08-27T12:12
2026-08-27T12:38
новости
украина
москва
россия
мария захарова
эммануэль макрон
владимир зеленский
мид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
Дипломат подчеркнула, что британская сторона не ограничилась поставками готовых высокоточных средств поражения, но и предоставила Киеву документацию для самостоятельной сборки такого вооружения. Похожий шаг ранее анонсировал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако он не успел воплотить свои планы в жизнь. В связи с этим представитель МИД обратила внимание на публикацию французского издания Figaro со ссылкой на источники в концерне Safran, согласно которой предприятие уже больше года оснащает системами наведения и навигационным оборудованием совместную украино-британскую крылатую ракету Flamingo для нанесения ударов по российской территории.По мнению Захаровой, передача сборочных функций украинским заводам является судорожной попыткой Лондона и Парижа снять с себя прямую ответственность за дальнобойные удары вглубь России. Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о готовности нанести ответные удары по любым британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами, если западное оружие будет применяться для атак по РФ. Наряду с этим дипломат призвала британских граждан осознать опасные последствия текущей политики их правительства, напомнив о недавнем заявлении премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который анонсировал учения "коалиции желающих" для подготовки военного контингента к отправке на Украину сразу после возможного достижения соглашения о прекращении огня.Продолжение вооруженного конфликта сейчас выступает единственным доступным вариантом для режима Владимира Зеленского, позволяющим удерживать власть в стране и физически сохранить себя, добавила в рамках брифинга Захарова. Она указала, что киевские власти полностью лишили украинский народ права на выборы и вместо этого сосредоточились на максимальном усилении кампании по принудительной мобилизации граждан. Подробнее о затягивании конфликта – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
украина
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, москва, россия, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, мид, нато
Новости, Украина, Москва, Россия, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, МИД, НАТО

Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова

12:12 27.08.2026 (обновлено: 12:38 27.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Москва фиксирует поступающую информацию о передаче Британией технологических данных, которые необходимы для организации возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Дипломат подчеркнула, что британская сторона не ограничилась поставками готовых высокоточных средств поражения, но и предоставила Киеву документацию для самостоятельной сборки такого вооружения.
Похожий шаг ранее анонсировал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако он не успел воплотить свои планы в жизнь.
В связи с этим представитель МИД обратила внимание на публикацию французского издания Figaro со ссылкой на источники в концерне Safran, согласно которой предприятие уже больше года оснащает системами наведения и навигационным оборудованием совместную украино-британскую крылатую ракету Flamingo для нанесения ударов по российской территории.
По мнению Захаровой, передача сборочных функций украинским заводам является судорожной попыткой Лондона и Парижа снять с себя прямую ответственность за дальнобойные удары вглубь России.
Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о готовности нанести ответные удары по любым британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами, если западное оружие будет применяться для атак по РФ.
Наряду с этим дипломат призвала британских граждан осознать опасные последствия текущей политики их правительства, напомнив о недавнем заявлении премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который анонсировал учения "коалиции желающих" для подготовки военного контингента к отправке на Украину сразу после возможного достижения соглашения о прекращении огня.
Продолжение вооруженного конфликта сейчас выступает единственным доступным вариантом для режима Владимира Зеленского, позволяющим удерживать власть в стране и физически сохранить себя, добавила в рамках брифинга Захарова.
Она указала, что киевские власти полностью лишили украинский народ права на выборы и вместо этого сосредоточились на максимальном усилении кампании по принудительной мобилизации граждан.
Подробнее о затягивании конфликта – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМоскваРоссияМария ЗахароваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМИДНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Буданов* анонсировал возможную встречу делегаций России и Украины
13:11Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Шевченковского
12:57"Более смертоносная фаза": на Западе присмотрелись к дальнобойным ударам в ходе СВО
12:54Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ
12:48Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России
12:26Российское наступление на Славянск рассмотрели в США
12:12Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова
11:49Парламентарий рассказал о происходящем переломном моменте СВО
11:31Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют
11:29Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
11:28Залужный в белом пальто - черная метка для Зеленского
11:04Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм
10:59Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ
10:39"Польский" Львов против русского Донецка
10:31"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов
10:10"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ
09:56"Герани ночью отработали мощно": МО РФ раскрыло детали ударов по военным объектам Украины
09:35"Отдайте Украину": философ Дугин ответил на предупреждения ЦРУ
09:30Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине
09:20"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы
Лента новостейМолния