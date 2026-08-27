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Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова

Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова - 27.08.2026 Украина.ру

Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова

Москва фиксирует поступающую информацию о передаче Британией технологических данных, которые необходимы для организации возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

2026-08-27T12:12

2026-08-27T12:12

2026-08-27T12:38

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Дипломат подчеркнула, что британская сторона не ограничилась поставками готовых высокоточных средств поражения, но и предоставила Киеву документацию для самостоятельной сборки такого вооружения. Похожий шаг ранее анонсировал и президент Франции Эммануэль Макрон, однако он не успел воплотить свои планы в жизнь. В связи с этим представитель МИД обратила внимание на публикацию французского издания Figaro со ссылкой на источники в концерне Safran, согласно которой предприятие уже больше года оснащает системами наведения и навигационным оборудованием совместную украино-британскую крылатую ракету Flamingo для нанесения ударов по российской территории.По мнению Захаровой, передача сборочных функций украинским заводам является судорожной попыткой Лондона и Парижа снять с себя прямую ответственность за дальнобойные удары вглубь России. Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о готовности нанести ответные удары по любым британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами, если западное оружие будет применяться для атак по РФ. Наряду с этим дипломат призвала британских граждан осознать опасные последствия текущей политики их правительства, напомнив о недавнем заявлении премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который анонсировал учения "коалиции желающих" для подготовки военного контингента к отправке на Украину сразу после возможного достижения соглашения о прекращении огня.Продолжение вооруженного конфликта сейчас выступает единственным доступным вариантом для режима Владимира Зеленского, позволяющим удерживать власть в стране и физически сохранить себя, добавила в рамках брифинга Захарова. Она указала, что киевские власти полностью лишили украинский народ права на выборы и вместо этого сосредоточились на максимальном усилении кампании по принудительной мобилизации граждан. Подробнее о затягивании конфликта – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера

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новости, украина, москва, россия, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, мид, нато