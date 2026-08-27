https://ukraina.ru/20260827/zelenskiy-ispolzoval-nochnye-udary-vs-rf-dlya-ocherednogo-davleniya-na-zapad-1082833497.html

Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад

Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад - 27.08.2026 Украина.ру

Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку российских военных и традиционно использовал ее как повод для давления на западных союзников

2026-08-27T11:29

2026-08-27T11:29

2026-08-27T11:29

сво

спецоперация

россия

запад

херсонская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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Он уточнил, что удар носил комбинированный характер: российские войска одновременно задействовали баллистические ракеты и беспилотники. Зеленский подтвердил, что под прилет попали объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Херсонской областях, после чего вновь заявил о необходимости защищать воздушное пространство страны.Ранее в четверг Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабной ночной операции с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования. По данным российского оборонного ведомства, в крупных административных и промышленных центрах, включая Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовку, были успешно поражены логистические терминалы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Кроме того, целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и энергетики в Одессе, Черноморске и Рени, задействованные для снабжения ВСУ.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.

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запад

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сво, спецоперация, россия, запад, херсонская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру