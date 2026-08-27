https://ukraina.ru/20260827/zelenskiy-ispolzoval-nochnye-udary-vs-rf-dlya-ocherednogo-davleniya-na-zapad-1082833497.html
Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад - 27.08.2026 Украина.ру
Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку российских военных и традиционно использовал ее как повод для давления на западных союзников
2026-08-27T11:29
2026-08-27T11:29
2026-08-27T11:29
сво
спецоперация
россия
запад
херсонская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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Он уточнил, что удар носил комбинированный характер: российские войска одновременно задействовали баллистические ракеты и беспилотники. Зеленский подтвердил, что под прилет попали объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Херсонской областях, после чего вновь заявил о необходимости защищать воздушное пространство страны.Ранее в четверг Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабной ночной операции с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования. По данным российского оборонного ведомства, в крупных административных и промышленных центрах, включая Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовку, были успешно поражены логистические терминалы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Кроме того, целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и энергетики в Одессе, Черноморске и Рени, задействованные для снабжения ВСУ.Подробнее об ударах россиян - в материале ВС РФ поразили объекты военной промышленности, нефтепереработки и порты Украины на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, запад, херсонская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Запад, Херсонская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Зеленский использовал ночные удары ВС РФ для очередного давления на Запад
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку российских военных и традиционно использовал ее как повод для давления на западных союзников
Он уточнил, что удар носил комбинированный характер: российские войска одновременно задействовали баллистические ракеты и беспилотники.
Зеленский подтвердил, что под прилет попали объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Херсонской областях, после чего вновь заявил о необходимости защищать воздушное пространство страны.
Ранее в четверг Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабной ночной операции с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования.
По данным российского оборонного ведомства, в крупных административных и промышленных центрах, включая Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовку, были успешно поражены логистические терминалы, а также предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Кроме того, целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и энергетики в Одессе, Черноморске и Рени, задействованные для снабжения ВСУ.