"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов - 27.08.2026 Украина.ру
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"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов
"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов - 27.08.2026 Украина.ру
"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фальсификации видеоматериалов из прифронтовых регионов, комментируя в телеграм-канале его недавний ролик, якобы записанный на въезде в Запорожье
2026-08-27T10:31
2026-08-27T10:31
новости
украина
киев
запорожье
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада
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Нардеп признался, что при первом просмотре публикации посчитал ее фейком со стороны сторонних ресурсов, однако пришел к выводу, что Зеленский сам наносит себе наибольший репутационный ущерб. По словам Дмитрука, подобные "героические" поездки на передовую в действительности создаются внутри безопасного бункера с использованием зеленого фона для наложения нужной картинки.Депутат пояснил, что Зеленский делает все для искусственного формирования видимости присутствия в опасных зонах. Так он пытается соответствовать вымышленному образу кинематографического капитана, который до последнего момента не оставляет тонущее судно. Политик выразил мнение, что такая имитация бурной деятельности и введение общественности в заблуждение будут продолжаться вплоть до полного краха Украины.Подробнее о фейках Киева - в материале "Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запорожье, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Запорожье, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада, Украина.ру

"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов

10:31 27.08.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фальсификации видеоматериалов из прифронтовых регионов, комментируя в телеграм-канале его недавний ролик, якобы записанный на въезде в Запорожье
Нардеп признался, что при первом просмотре публикации посчитал ее фейком со стороны сторонних ресурсов, однако пришел к выводу, что Зеленский сам наносит себе наибольший репутационный ущерб.
По словам Дмитрука, подобные "героические" поездки на передовую в действительности создаются внутри безопасного бункера с использованием зеленого фона для наложения нужной картинки.
Депутат пояснил, что Зеленский делает все для искусственного формирования видимости присутствия в опасных зонах. Так он пытается соответствовать вымышленному образу кинематографического капитана, который до последнего момента не оставляет тонущее судно.
Политик выразил мнение, что такая имитация бурной деятельности и введение общественности в заблуждение будут продолжаться вплоть до полного краха Украины.
Подробнее о фейках Киева - в материале "Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров" на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаКиевЗапорожьеВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная РадаУкраина.ру
 
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