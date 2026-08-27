https://ukraina.ru/20260827/snimayutsya-v-bunkere-nardep-ulichil-zelenskogo-v-sozdanii-falshivykh-geroicheskikh-rolikov-1082832289.html

"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов

"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов - 27.08.2026 Украина.ру

"Снимаются в бункере": нардеп уличил Зеленского в создании фальшивых "героических" роликов

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фальсификации видеоматериалов из прифронтовых регионов, комментируя в телеграм-канале его недавний ролик, якобы записанный на въезде в Запорожье

2026-08-27T10:31

2026-08-27T10:31

2026-08-27T10:31

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Нардеп признался, что при первом просмотре публикации посчитал ее фейком со стороны сторонних ресурсов, однако пришел к выводу, что Зеленский сам наносит себе наибольший репутационный ущерб. По словам Дмитрука, подобные "героические" поездки на передовую в действительности создаются внутри безопасного бункера с использованием зеленого фона для наложения нужной картинки.Депутат пояснил, что Зеленский делает все для искусственного формирования видимости присутствия в опасных зонах. Так он пытается соответствовать вымышленному образу кинематографического капитана, который до последнего момента не оставляет тонущее судно. Политик выразил мнение, что такая имитация бурной деятельности и введение общественности в заблуждение будут продолжаться вплоть до полного краха Украины.Подробнее о фейках Киева - в материале "Мы наступаем на всех направлениях": эксперт развеял фейк Украины про "700 километров" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, запорожье, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада, украина.ру