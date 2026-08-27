Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру
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Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру
Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Об этом 27 августа пишет РИА Новости
2026-08-27T09:11
2026-08-27T09:11
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международная политика
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В России не раз заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением Запада, несмотря на непрерывное усиление этих враждебных мер."Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", — сказал Трофимов.Дипломат подчеркнул, что санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами".Трофимов отметил большую оперативную работу правительства РФ "на этом пути", его ответственную экономическую политику и системные решения."Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", — заверил дипломат.25 августа посол киевского режима в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид рф, антироссийские санкции, экономика, российская экономика, международные отношения, международная политика, запад, русофобия, противостояние
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, антироссийские санкции, экономика, российская экономика, международные отношения, Международная политика, Запад, Русофобия, противостояние

Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ

09:11 27.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Об этом 27 августа пишет РИА Новости
В России не раз заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением Запада, несмотря на непрерывное усиление этих враждебных мер.
"Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", — сказал Трофимов.
Дипломат подчеркнул, что санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами".
Трофимов отметил большую оперативную работу правительства РФ "на этом пути", его ответственную экономическую политику и системные решения.
"Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", — заверил дипломат.
25 августа посол киевского режима в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать.
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