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Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ

Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ - 27.08.2026 Украина.ру

Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ

Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Об этом 27 августа пишет РИА Новости

2026-08-27T09:11

2026-08-27T09:11

2026-08-27T09:11

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В России не раз заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением Запада, несмотря на непрерывное усиление этих враждебных мер."Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного "обнуления" эффекта односторонних принудительных мер", — сказал Трофимов.Дипломат подчеркнул, что санкции имеют действенную силу "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами".Трофимов отметил большую оперативную работу правительства РФ "на этом пути", его ответственную экономическую политику и системные решения."Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", — заверил дипломат.25 августа посол киевского режима в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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