Экс-депутат Верховной Рады, журналистка Елена Бондаренко рассказала изданию Украина.ру о причинах и последствиях очередного наступления на свободу слова на Украине

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака (ОПЗЖ), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Горячо поддержали решение Зеленского ликвидировать оппозиционные телеканалы украинские неонацисты.

- Елена, на ваш взгляд, почему Зеленский решился на такой шаг, ведь даже его предшественник Петр Порошенко на такое не пошел?

— Потому что у него на сегодняшний момент очень плохая электоральная позиция. Он скатился с 35% поддержки в прошлом году до чуть меньше 25% уже сейчас.

И так как динамика была ниспадающая, негативная для него, то понятное дело, что это происходило при работающих каналах, которые давали возможность выступать абсолютно всем политикам разных политических спектров — левых, правых, националистов, коммунистов и так далее.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

Но, естественно, как сдержать падение социальной поддержки? Только тем, чтобы заткнуть рот оппозиционным политикам через каналы передачи информации.

Не самим политикам, как при Петре Порошенко, — при нем их просто убивали. А здесь сделали по-другому, просто перекрыли каналы общения с аудиторией, вот и все.

- Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова, оппозиция уже заявила, что готовит импичмент Зеленскому. Как это отразится на политической ситуации в стране?

— Это очередной масштабный кризис, стабильности ждать не приходится — живем на пороховой бочке. Я думаю, что это повлечет за собой очень серьезные изменения.

Мы на пороге какой-то трансформации, пока никто точно не скажет, какой именно, но общество «перегрелось».

Общество в такой патологической депрессионной усталости от абсурда, гнобления, грабежа и дуристики какой-то, которая происходит в нашем обществе, что во что это сейчас выльется, какие это формы примет, ни один политолог или социолог не скажет.

- Каких дальнейших шагов стоит ожидать от властей и оппозиции?

— Власть сейчас будет окрылена молчанием так называемых международных структур, которые якобы защищают свободу слова, то есть это все пройдет для власти в мягком варианте: кто-то погрозит пальцем, кто-то выразит обеспокоенность.

Полупиночетия. Рыцари плаща, кинжала и клавиатуры © g.io.ua Ткаченко, который так из штанов выпрыгивал, поддерживая это действо по установлению диктатуры, никто из европейских чиновников не наложит, хотя это напрашивающаяся сейчас вещь.

Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкать рты. Это же не первая такая попытка и не первое действие.

Летом закрыли канал КРТ — «Киевская Русь — телевидение». Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например.

Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах.

Теперь они пошли дальше, наступают на целые телеканалы.

- Как, по вашему мнению, отреагируют на это западные партнеры Украины?

— Никак. Я считаю, что у Украины нет партнеров, есть исключительно реципиенты и колонизаторы, те, которые рассматривают Украину как доильную корову или как донора, грабят, вытаскивают все, что только можно.

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Более того, особо «барыжные партнеры», те, которые поучаствовали в дележе самых сладких кусков Украины через концессионные договоры, через какие-то контракты, через участие в распределении ресурсов крупнейших государственных корпораций, будут соучастниками этого преступления и соучастниками построения «новой Украины». Есть такие два слова из новояза — «демократура» и «диктатократия». Вам что больше нравится?