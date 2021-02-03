2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении депутата Верховной Рады Украины Тараса Козака (ОПЗЖ), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Горячо поддержали решение Зеленского ликвидировать оппозиционные телеканалы украинские неонацисты.
- Елена, на ваш взгляд, почему Зеленский решился на такой шаг, ведь даже его предшественник Петр Порошенко на такое не пошел?
— Потому что у него на сегодняшний момент очень плохая электоральная позиция. Он скатился с 35% поддержки в прошлом году до чуть меньше 25% уже сейчас.
И так как динамика была ниспадающая, негативная для него, то понятное дело, что это происходило при работающих каналах, которые давали возможность выступать абсолютно всем политикам разных политических спектров — левых, правых, националистов, коммунистов и так далее.
Ему эта ситуация была крайне невыгодна, потому что эти каналы были по сути единственной площадкой, где звучала критика в адрес правительства, в адрес монобольшиства в Верховной Раде и в адрес самого Зеленского.
Но, естественно, как сдержать падение социальной поддержки? Только тем, чтобы заткнуть рот оппозиционным политикам через каналы передачи информации.
Не самим политикам, как при Петре Порошенко, — при нем их просто убивали. А здесь сделали по-другому, просто перекрыли каналы общения с аудиторией, вот и все.
- Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова, оппозиция уже заявила, что готовит импичмент Зеленскому. Как это отразится на политической ситуации в стране?
— Это очередной масштабный кризис, стабильности ждать не приходится — живем на пороховой бочке. Я думаю, что это повлечет за собой очень серьезные изменения.
Мы на пороге какой-то трансформации, пока никто точно не скажет, какой именно, но общество «перегрелось».
Общество в такой патологической депрессионной усталости от абсурда, гнобления, грабежа и дуристики какой-то, которая происходит в нашем обществе, что во что это сейчас выльется, какие это формы примет, ни один политолог или социолог не скажет.
- Каких дальнейших шагов стоит ожидать от властей и оппозиции?
— Власть сейчас будет окрылена молчанием так называемых международных структур, которые якобы защищают свободу слова, то есть это все пройдет для власти в мягком варианте: кто-то погрозит пальцем, кто-то выразит обеспокоенность.
Но на самом деле, к примеру, никаких санкций на того же министра культуры Ткаченко, который так из штанов выпрыгивал, поддерживая это действо по установлению диктатуры, никто из европейских чиновников не наложит, хотя это напрашивающаяся сейчас вещь.
Поэтому я думаю, что он (Зеленский. — Ред.) пойдет дальше, тем более что он и идет по нарастающей в плане затыкать рты. Это же не первая такая попытка и не первое действие.
Летом закрыли канал КРТ — «Киевская Русь — телевидение». Потом начали расширять санкционные списки литературы, в которые даже попали украинские гении, такие как Булгаков, например.
Потом начали закрывать людей по каким-то надуманным обвинениям для того, чтобы немножко умерить критику в Telegram-каналах.
Теперь они пошли дальше, наступают на целые телеканалы.
- Как, по вашему мнению, отреагируют на это западные партнеры Украины?
— Никак. Я считаю, что у Украины нет партнеров, есть исключительно реципиенты и колонизаторы, те, которые рассматривают Украину как доильную корову или как донора, грабят, вытаскивают все, что только можно.
Поэтому, естественно, им будет совершенно все равно, как тут себя чувствуют папуасы, открыт ли у них рот и могут ли они что-то говорить.
Более того, особо «барыжные партнеры», те, которые поучаствовали в дележе самых сладких кусков Украины через концессионные договоры, через какие-то контракты, через участие в распределении ресурсов крупнейших государственных корпораций, будут соучастниками этого преступления и соучастниками построения «новой Украины». Есть такие два слова из новояза — «демократура» и «диктатократия». Вам что больше нравится?