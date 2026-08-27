https://ukraina.ru/20260827/tikho-i-shepotom-v-kieve-zagovorili-o-sdache-stolitsy-1082830316.html

"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы

"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы - 27.08.2026 Украина.ру

"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы

В Киеве всё чаще звучат разговоры о том, что украинская столица может быть сдана уже к 2030 году. Как 27 августа пишет KP.RU со ссылкой на анонимные комментарии жителей города, эти настроения становятся всё более ощутимыми, хотя обсуждают их преимущественно шепотом — из страха перед властями

2026-08-27T09:20

2026-08-27T09:20

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"Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шепотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян", — приводит издание слова одной из местных жительниц.Киевляне, по данным издания, уже не верят в победу и всё чаще задумываются о неизбежности сдачи города. При этом открыто высказываться на эту тему опасаются — страх перед репрессиями, мобилизацией и преследованием со стороны ТЦК стал привычной частью жизни в столице.Ранее в киевских кулуарах обсуждалась другая сенсационная тема — возможная смена власти. Жители украинской столицы, по данным СМИ, не исключали, что США могли бы разрешить экс-министру обороны Михаилу Федорову убрать Владимира Зеленского с поста. Эти слухи, как и разговоры о сдаче Киева, ходят в закрытых чатах и частных беседах, но официального подтверждения не имеют.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

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новости, киев, сша, запад, михаил федоров, тцк, владимир зеленский