"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы - 27.08.2026 Украина.ру
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"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы
"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы - 27.08.2026 Украина.ру
"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы
В Киеве всё чаще звучат разговоры о том, что украинская столица может быть сдана уже к 2030 году. Как 27 августа пишет KP.RU со ссылкой на анонимные комментарии жителей города, эти настроения становятся всё более ощутимыми, хотя обсуждают их преимущественно шепотом — из страха перед властями
2026-08-27T09:20
2026-08-27T09:20
новости
киев
сша
запад
михаил федоров
тцк
владимир зеленский
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"Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шепотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян", — приводит издание слова одной из местных жительниц.Киевляне, по данным издания, уже не верят в победу и всё чаще задумываются о неизбежности сдачи города. При этом открыто высказываться на эту тему опасаются — страх перед репрессиями, мобилизацией и преследованием со стороны ТЦК стал привычной частью жизни в столице.Ранее в киевских кулуарах обсуждалась другая сенсационная тема — возможная смена власти. Жители украинской столицы, по данным СМИ, не исключали, что США могли бы разрешить экс-министру обороны Михаилу Федорову убрать Владимира Зеленского с поста. Эти слухи, как и разговоры о сдаче Киева, ходят в закрытых чатах и частных беседах, но официального подтверждения не имеют.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, сша, запад, михаил федоров, тцк, владимир зеленский
Новости, Киев, США, Запад, Михаил Федоров, ТЦК, Владимир Зеленский

"Тихо и шепотом": в Киеве заговорили о сдаче столицы

09:20 27.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В Киеве всё чаще звучат разговоры о том, что украинская столица может быть сдана уже к 2030 году. Как 27 августа пишет KP.RU со ссылкой на анонимные комментарии жителей города, эти настроения становятся всё более ощутимыми, хотя обсуждают их преимущественно шепотом — из страха перед властями
"Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шепотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян", — приводит издание слова одной из местных жительниц.
Киевляне, по данным издания, уже не верят в победу и всё чаще задумываются о неизбежности сдачи города. При этом открыто высказываться на эту тему опасаются — страх перед репрессиями, мобилизацией и преследованием со стороны ТЦК стал привычной частью жизни в столице.
Ранее в киевских кулуарах обсуждалась другая сенсационная тема — возможная смена власти. Жители украинской столицы, по данным СМИ, не исключали, что США могли бы разрешить экс-министру обороны Михаилу Федорову убрать Владимира Зеленского с поста. Эти слухи, как и разговоры о сдаче Киева, ходят в закрытых чатах и частных беседах, но официального подтверждения не имеют.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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