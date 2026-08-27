https://ukraina.ru/20260827/lozh-kieva-i-realnost-fronta-gerasimov-razoblachil-propagandu-vsu-1082831773.html

"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ

"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру

"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ

Наступление российских войск продолжается неснижающимися темпами на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Южная". Глава Генштаба 27 августа высоко оценил действия подразделений и поставил задачи на дальнейшее освобождение территорий

2026-08-27T10:10

2026-08-27T10:10

2026-08-27T10:10

сво

спецоперация

россия

славянск

краматорск

валерий герасимов

генштаб

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

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В ходе инспекции Герасимов заслушал доклады командования и лично убедился в успешном продвижении российских подразделений. На славянско-краматорском направлении группировка "Южная" преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж укрепрайона противника. До восточных окраин Славянска осталось всего четыре километра, а в Николаевке и Никаноровке продолжаются ожесточенные уличные бои.Восточнее Краматорска российские войска успешно ликвидируют противника и ведут бои на аэродроме, который находится всего в трех километрах от окраин города. В Алексеево-Дружковке под контролем ВС России находится уже около половины населенного пункта.Герасимов подтвердил: первый оборонительный рубеж ВСУ на славянско-краматорском направлении уже пройден. В Николаевке и Никаноровке — уличные бои. Противник пытается цепляться за каждый дом, но наши уверенно продавливают оборону.Отдельно глава Генштаба прошелся по информационной повестке. Киев, по его словам, продолжает заливать западным кураторам про "успешное наступление" в Запорожской области. Вот только на земле всё выглядит иначе. Российские войска наступают, а не отступают — и это уже не пропаганда, а просто сводки с фронта.В общем, Герасимов поставил задачи на дальнейшее продвижение. А значит, Славянск, Краматорск и Дружковка — не просто названия в новостях, а ближайшие цели. И судя по тому, как развиваются события, ждать осталось недолго.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

россия

славянск

краматорск

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сво, спецоперация, россия, славянск, краматорск, валерий герасимов, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф