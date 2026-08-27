"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
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"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ
"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ
Наступление российских войск продолжается неснижающимися темпами на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Южная". Глава Генштаба 27 августа высоко оценил действия подразделений и поставил задачи на дальнейшее освобождение территорий
2026-08-27T10:10
2026-08-27T10:10
сво
спецоперация
россия
славянск
краматорск
валерий герасимов
генштаб
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
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В ходе инспекции Герасимов заслушал доклады командования и лично убедился в успешном продвижении российских подразделений. На славянско-краматорском направлении группировка "Южная" преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж укрепрайона противника. До восточных окраин Славянска осталось всего четыре километра, а в Николаевке и Никаноровке продолжаются ожесточенные уличные бои.Восточнее Краматорска российские войска успешно ликвидируют противника и ведут бои на аэродроме, который находится всего в трех километрах от окраин города. В Алексеево-Дружковке под контролем ВС России находится уже около половины населенного пункта.Герасимов подтвердил: первый оборонительный рубеж ВСУ на славянско-краматорском направлении уже пройден. В Николаевке и Никаноровке — уличные бои. Противник пытается цепляться за каждый дом, но наши уверенно продавливают оборону.Отдельно глава Генштаба прошелся по информационной повестке. Киев, по его словам, продолжает заливать западным кураторам про "успешное наступление" в Запорожской области. Вот только на земле всё выглядит иначе. Российские войска наступают, а не отступают — и это уже не пропаганда, а просто сводки с фронта.В общем, Герасимов поставил задачи на дальнейшее продвижение. А значит, Славянск, Краматорск и Дружковка — не просто названия в новостях, а ближайшие цели. И судя по тому, как развиваются события, ждать осталось недолго.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
россия
славянск
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сво, спецоперация, россия, славянск, краматорск, валерий герасимов, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф
СВО, Спецоперация, Россия, Славянск, Краматорск, Валерий Герасимов, Генштаб, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ

"Ложь Киева" и реальность фронта: Герасимов разоблачил пропаганду ВСУ

10:10 27.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наступление российских войск продолжается неснижающимися темпами на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Южная". Глава Генштаба 27 августа высоко оценил действия подразделений и поставил задачи на дальнейшее освобождение территорий
В ходе инспекции Герасимов заслушал доклады командования и лично убедился в успешном продвижении российских подразделений. На славянско-краматорском направлении группировка "Южная" преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж укрепрайона противника.
До восточных окраин Славянска осталось всего четыре километра, а в Николаевке и Никаноровке продолжаются ожесточенные уличные бои.
Восточнее Краматорска российские войска успешно ликвидируют противника и ведут бои на аэродроме, который находится всего в трех километрах от окраин города. В Алексеево-Дружковке под контролем ВС России находится уже около половины населенного пункта.
Герасимов подтвердил: первый оборонительный рубеж ВСУ на славянско-краматорском направлении уже пройден. В Николаевке и Никаноровке — уличные бои. Противник пытается цепляться за каждый дом, но наши уверенно продавливают оборону.
Отдельно глава Генштаба прошелся по информационной повестке. Киев, по его словам, продолжает заливать западным кураторам про "успешное наступление" в Запорожской области. Вот только на земле всё выглядит иначе. Российские войска наступают, а не отступают — и это уже не пропаганда, а просто сводки с фронта.
В общем, Герасимов поставил задачи на дальнейшее продвижение. А значит, Славянск, Краматорск и Дружковка — не просто названия в новостях, а ближайшие цели. И судя по тому, как развиваются события, ждать осталось недолго.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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СВОСпецоперацияРоссияСлавянскКраматорскВалерий ГерасимовГенштабВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление ВС РФ
 
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