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Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине - 27.08.2026 Украина.ру

Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его высказывания о неспособности ООН урегулировать украинский кризис

2026-08-27T09:30

2026-08-27T09:30

2026-08-27T09:32

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Дипломат подчеркнула, что глава агентства сам на протяжении долгого времени придерживался "страусиной тактики" в отношении происходящих событий. Она отметила, что когда руководители ключевых ооновских структур в течение четырех лет отказываются замечать, с какой именно стороны ведутся регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции, говорить об общей эффективности организации на треке разрешения конфликта становится крайне сложно.Эти слова Захаровой стали ответом на публичное заявление Гросси о том, что ООН перестала соответствовать ожиданиям и не выполняет свою миссию в полной мере. По мнению главы МАГАТЭ, сейчас ООН не оказывает достаточной помощи в решении крупных мировых конфликтов. В качестве примеров он привел конфликт на Украине, а также затяжные столкновения в Судане, Южном Судане и в африканском регионе Сахель.Гросси сейчас считается одним из главных кандидатов на пост генерального секретаря ООН, а полномочия действующего главы Антониу Гутерреша официально истекают 31 декабря.Еще о Гросси - в материале Сибига снова пожаловался Гросси на "милитаризацию" ЗАЭС на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, судан, рафаэль гросси, мария захарова, антониу гутерреш, оон, магатэ, украина.ру