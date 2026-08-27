Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине - 27.08.2026 Украина.ру
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Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине
Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине - 27.08.2026 Украина.ру
Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его высказывания о неспособности ООН урегулировать украинский кризис
2026-08-27T09:30
2026-08-27T09:32
новости
украина
россия
судан
рафаэль гросси
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антониу гутерреш
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Дипломат подчеркнула, что глава агентства сам на протяжении долгого времени придерживался "страусиной тактики" в отношении происходящих событий. Она отметила, что когда руководители ключевых ооновских структур в течение четырех лет отказываются замечать, с какой именно стороны ведутся регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции, говорить об общей эффективности организации на треке разрешения конфликта становится крайне сложно.Эти слова Захаровой стали ответом на публичное заявление Гросси о том, что ООН перестала соответствовать ожиданиям и не выполняет свою миссию в полной мере. По мнению главы МАГАТЭ, сейчас ООН не оказывает достаточной помощи в решении крупных мировых конфликтов. В качестве примеров он привел конфликт на Украине, а также затяжные столкновения в Судане, Южном Судане и в африканском регионе Сахель.Гросси сейчас считается одним из главных кандидатов на пост генерального секретаря ООН, а полномочия действующего главы Антониу Гутерреша официально истекают 31 декабря.Еще о Гросси - в материале Сибига снова пожаловался Гросси на "милитаризацию" ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, судан, рафаэль гросси, мария захарова, антониу гутерреш, оон, магатэ, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Судан, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Украина.ру

Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ за "страусиную тактику" по Украине

09:30 27.08.2026 (обновлено: 09:32 27.08.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его высказывания о неспособности ООН урегулировать украинский кризис
Дипломат подчеркнула, что глава агентства сам на протяжении долгого времени придерживался "страусиной тактики" в отношении происходящих событий.
Она отметила, что когда руководители ключевых ооновских структур в течение четырех лет отказываются замечать, с какой именно стороны ведутся регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции, говорить об общей эффективности организации на треке разрешения конфликта становится крайне сложно.
Эти слова Захаровой стали ответом на публичное заявление Гросси о том, что ООН перестала соответствовать ожиданиям и не выполняет свою миссию в полной мере.
По мнению главы МАГАТЭ, сейчас ООН не оказывает достаточной помощи в решении крупных мировых конфликтов. В качестве примеров он привел конфликт на Украине, а также затяжные столкновения в Судане, Южном Судане и в африканском регионе Сахель.
Гросси сейчас считается одним из главных кандидатов на пост генерального секретаря ООН, а полномочия действующего главы Антониу Гутерреша официально истекают 31 декабря.
Еще о Гросси - в материале Сибига снова пожаловался Гросси на "милитаризацию" ЗАЭС на сайте Украина.ру.
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