Он отреагировал на критику решения о введении санкций со стороны Международной и европейской федераций журналистов (International и European Federation of Journalists).
«На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость», — заявил Данилов.
Он отметил, что обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, ожидаемы и понятны. При этом он призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.