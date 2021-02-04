Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что санкции против телеканалов депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака были введены, чтобы сохранить страну. Соответствующее заявление 4 февраля Данилов обнародовал в Facebook

«На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость», — заявил Данилов.

Он отметил, что обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, ожидаемы и понятны. При этом он призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.