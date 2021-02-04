Парапсихолог Наталья Федосеенко ответила на вопрос журналистов о том, насколько крепок брак певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, а также дала прогноз, заключат ли артисты новые брачные союзы. Слова парапсихолога привела «Экспресс газета» 4 февраля

Внучка Пугачевой оторвалась на 7-летии подружки-миллионерши © Клава Земцова/Инстаграм

Парапсихолог заверила, что в звездной семье кипят нешуточные страсти, причем чаще всего конфликты случаются, как бы странно это ни звучало, на почве ревности.

«Супружеские разногласия происходят на бытовой почве и из-за ревности. И Алла ревнует Макса, и он ее. Кстати, хочу заметить: Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет, скорее всего, не последним», — утверждает Федосеенко.

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Сейчас Пугачевой 71 год, а Галкину 44 года, в браке они с 2011 года, а в 2013-м у них родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.