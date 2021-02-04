Музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Аллу Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя, ведь сейчас для зрителей она может песни только прохрипеть. Такое заявление критик сделал в рамках YouTube-шоу ведущей Елены Ханги

«Она (Алла Пугачева. — Ред.) может и хотела бы что-то сейчас петь, но уже нет тех возможностей вокальных. Ресурс иссяк, там издаются только хрипы, и главное — нет той энергии, которая исходила раньше от Пугачевой… На последних концертах она еле ходила по сцене, задыхалась — жалкое зрелище», — сказал критик.

Также Соседов заявил, что певице Ротару со своим слабым репертуаром давно пора на покой.

Соседов уточнил, что на данный момент Пугачева незаслуженно считается одной из лучших певиц, и ей лучше «помалкивать в ответ на критику».

Сергей Соседов — российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы. Он подвергает сомнению творчество, способности и поступки любых звезд, невзирая на лица.

Периодически это выливается в крупные скандалы с представителями шоу-бизнеса. Например, за критику в адрес примадонны продюсер Иосиф Пригожин ранее уже называл Соседова «существом без стыда и совести».

Однако многие поклонники уверены, что музыкальный критик беспристрастен в оценках и справедлив к музыкантам и исполнителям.