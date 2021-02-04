«У нее слабый репертуар, который не запоминается, нет мелодии, нет красивых мотивов. Когда она исполняла композиции Арно Бабаджаняна, Юрия Саульского, это была красиво. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и это музыкально не интересно», — сказал критик.
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По его словам, 73-летняя Ротару прекрасно понимает, что ее лучшие годы на сцене давно позади, а выходит петь она до сих пор только потому, что приглашают, в том числе на корпоративы и банкеты, поэтому Соседов назвал ее «свадебной генеральшей» и заявил, что ей тоже пора на покой, как и Пугачевой.
Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. За это время она неплохо заработала и приобрела немало недвижимости, в том числе в Крыму. Не так давно стало известно, что певица решила продать свое имущество на полуострове. В том числе отель Villa Sofia за астрономическую сумму в 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 млн руб.).