Музыкальный критик Сергей Соседов, который ранее критиковал певицу Аллу Пугачеву и заявлял, что ей давно пора уйти на пенсию, нелестно высказался об украинской исполнительнице Софии Ротару. Сделал он это на днях в рамках YouTube-шоу ведущей Елены Ханги

«У нее слабый репертуар, который не запоминается, нет мелодии, нет красивых мотивов. Когда она исполняла композиции Арно Бабаджаняна, Юрия Саульского, это была красиво. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и это музыкально не интересно», — сказал критик.

Читайте также: «Разве такая старая была?»: Ротару из прошлого удивила поклонников.

«Беспардонно и неумно»: певица Иошпе вспомнила перед смертью обиду на Пугачеву © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. За это время она неплохо заработала и приобрела немало недвижимости, в том числе в Крыму. Не так давно стало известно, что певица решила продать свое имущество на полуострове. В том числе отель Villa Sofia за астрономическую сумму в 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 млн руб.).