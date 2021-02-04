По данным издания, новую должность для Витренко якобы обсуждали лично Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.
Витренко могут предложить пост члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а в будущем он может стать главой НКРЭКУ.
Отмечается, что на замещение вакансии в НКРЭКУ уже провели конкурс. По его итогам в октябре 2020 года комиссия предложила двух кандидатов: экс-главу НЭК «Укрэнерго» Константина Ущаповского и экс-члена комиссии Руслана Машляковского.
Однако эти итоги конкурса могут отменить — либо из-за неверного оформления документов, либо из-за обжалования результатов одним из участников.
Кроме того, отмечается, что во время карантина закон позволяет назначить нового члена комиссии без конкурса — хотя на НКРЭКУ эта норма не распространяется. Также новый член комиссии может быть избран временно, на три месяца.
Полномочия нынешнего главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка истекают в ноябре 2021 года. Однако решением большинства членов НКРЭКУ его могут освободить от должности раньше этого срока.
По итогам двух голосований Витренко не удалось получить должность первого вице-премьера, министра энергетики страны. Ожидается, что голосование проведут и в третий раз.