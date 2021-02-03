«Держите фокус на себе! Зачем Вам чужая (не своя) жизнь? Вы тратите свое драгоценное время на других, вы распыляете энергию на не ваши проблемы и их обсуждение! Поменяйте угол мышления, действуйте от себя, думайте о себе, и тогда тем, кто вокруг вас, станет гораздо лучше и спокойнее», — дал совет своим поклонникам музыкант.
Он уточнил, что речь ведет не об эгоизме, а о здоровом фокусе внимания на себе и необходимости что-то делать для себя, чтобы улучшить жизнь и перестать распылять внимание на победы других людей.
«Аминь!» — прокомментировал один из подписчиков.
Ранее Потап признался, что посещает параллельную реальность.
В последние недели Потап активно постит записи, как назвали его поклонники, мотивационного характера. Музыкант уже успел написать про любовь к себе, полезные вибрации и даже «отрицательное обаяние».
Раньше продюсер посвящал публикации на своей странице скандалам со своим участием, объясняя поклонникам свою позицию. Например, когда его обвиняли в контактах с «фанаткою Путина» Ольгой Бузовой за то, что она считает Крым российским.