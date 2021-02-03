Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный публике как Потап, поделился с фанатами своими мыслями насчет вмешательства в чужие жизни, даже если оно выражается просто во внимании к жизням других людей. Соответствующий пост артист разместил в Instagram 2 февраля

«Держите фокус на себе! Зачем Вам чужая (не своя) жизнь? Вы тратите свое драгоценное время на других, вы распыляете энергию на не ваши проблемы и их обсуждение! Поменяйте угол мышления, действуйте от себя, думайте о себе, и тогда тем, кто вокруг вас, станет гораздо лучше и спокойнее», — дал совет своим поклонникам музыкант.

«Да, я старая!»: Пугачева эмоционально ответила хейтерам © Алла Пугачева/Инстаграм

«Аминь!» — прокомментировал один из подписчиков.

Ранее Потап признался, что посещает параллельную реальность.

В последние недели Потап активно постит записи, как назвали его поклонники, мотивационного характера. Музыкант уже успел написать про любовь к себе, полезные вибрации и даже «отрицательное обаяние».

Раньше продюсер посвящал публикации на своей странице скандалам со своим участием, объясняя поклонникам свою позицию. Например, когда его обвиняли в контактах с «фанаткою Путина» Ольгой Бузовой за то, что она считает Крым российским.