Разумков заверил что по многим вопросам поддерживает политику главы государства.
«Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина», — добавил он.
На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель парламента сказал, что «по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс».
В последнее время позиция Разумкова часто противоречит президентской, в частности, он не поддержал голосование по назначению Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики Украины, как это призвал сделать Зеленский. Кроме того, он внес, по сути, альтернативный законопроект к президентскому по решению конституционного кризиса, а также воздержался при голосовании за введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».