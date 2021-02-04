Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 февраля в интервью одному из украинских телеканалов рассказал о вопросах, по которым он дискутирует с президентом страны Владимиром Зеленским

«Это плохо»: Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против телеканалов © rada.gov.ua

«Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина», — добавил он.

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель парламента сказал, что «по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс».

В последнее время позиция Разумкова часто противоречит президентской, в частности, он не поддержал голосование по назначению Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики Украины, как это призвал сделать Зеленский. Кроме того, он внес, по сути, альтернативный законопроект к президентскому по решению конституционного кризиса, а также воздержался при голосовании за введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».