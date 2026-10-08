"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине - 08.10.2026 Украина.ру
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"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине
"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине - 08.10.2026 Украина.ру
"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине
Владимир Зеленский полностью игнорирует стремление украинцев к прекращению боевых действий, лишил граждан базовых свобод и планирует любой ценой удерживать руководство страной, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
2026-10-08T14:14
2026-10-08T14:14
новости
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украина
запад
дмитрий полянский
владимир зеленский
обсе
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Выступая на заседании постоянного совета организации, российский дипломат подчеркнул, что лишить главу киевского режима власти "по-хорошему" уже невозможно, из-за чего повлиять на ситуацию могут только его внешние кураторы. Однако, по словам Полянского, Североатлантический альянс совершенно не заинтересован в остановке конфликта, поскольку рассматривает украинский театр военных действий как полигон для тестирования перспективных боевых стратегий. При этом Запад цинично использует население Украины в качестве подопытных объектов, совершенно не заботясь о жертвах среди мирных граждан.Параллельно Полянский разоблачил спланированную информационную атаку Киева и западных стран вокруг ситуации в городе Алешки Херсонской области. Он указал, что украинские войска ведут непрекращающиеся артиллерийские удары по этому прифронтовому населенному пункту, заблокировав там порядка двух тысяч мирных жителей без доступа к медикаментам, продуктам и воде. Попытки Еврокомиссии возложить ответственность за гуманитарный кризис на Россию дипломат назвал верхом лицемерия, напомнив, что людей уничтожают именно европейскими боеприпасами. Говоря о перспективах урегулирования, Полянский подтвердил, что Москва пойдет исключительно на долгосрочный и стабильный мир, условиями которого являются ликвидация любых угроз безопасности РФ с территории Украины, защита русского языка, религиозных свобод и сохранение исторической памяти.Подробнее о конфликте - в материале Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, дмитрий полянский, владимир зеленский, обсе, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Запад, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ОБСЕ, Еврокомиссия, Украина.ру

"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине

14:14 08.10.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Владимир Зеленский полностью игнорирует стремление украинцев к прекращению боевых действий, лишил граждан базовых свобод и планирует любой ценой удерживать руководство страной, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
Выступая на заседании постоянного совета организации, российский дипломат подчеркнул, что лишить главу киевского режима власти "по-хорошему" уже невозможно, из-за чего повлиять на ситуацию могут только его внешние кураторы.
Однако, по словам Полянского, Североатлантический альянс совершенно не заинтересован в остановке конфликта, поскольку рассматривает украинский театр военных действий как полигон для тестирования перспективных боевых стратегий. При этом Запад цинично использует население Украины в качестве подопытных объектов, совершенно не заботясь о жертвах среди мирных граждан.
Параллельно Полянский разоблачил спланированную информационную атаку Киева и западных стран вокруг ситуации в городе Алешки Херсонской области. Он указал, что украинские войска ведут непрекращающиеся артиллерийские удары по этому прифронтовому населенному пункту, заблокировав там порядка двух тысяч мирных жителей без доступа к медикаментам, продуктам и воде.
Попытки Еврокомиссии возложить ответственность за гуманитарный кризис на Россию дипломат назвал верхом лицемерия, напомнив, что людей уничтожают именно европейскими боеприпасами.
Говоря о перспективах урегулирования, Полянский подтвердил, что Москва пойдет исключительно на долгосрочный и стабильный мир, условиями которого являются ликвидация любых угроз безопасности РФ с территории Украины, защита русского языка, религиозных свобод и сохранение исторической памяти.
Подробнее о конфликте - в материале Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте на сайте Украина.ру.
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