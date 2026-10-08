https://ukraina.ru/20261008/lyudi-kak-podopytnye-obekty-polyanskiy-raskryl-tsinichnyy-plan-nato-na-ukraine--1083687154.html

"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине

"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине - 08.10.2026 Украина.ру

"Люди как подопытные объекты": Полянский раскрыл циничный план НАТО на Украине

Владимир Зеленский полностью игнорирует стремление украинцев к прекращению боевых действий, лишил граждан базовых свобод и планирует любой ценой удерживать руководство страной, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости

2026-10-08T14:14

2026-10-08T14:14

2026-10-08T14:14

новости

россия

украина

запад

дмитрий полянский

владимир зеленский

обсе

еврокомиссия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_0:60:2911:1697_1920x0_80_0_0_2ec541a227c7a539910f33a7cfe0fc46.jpg

Выступая на заседании постоянного совета организации, российский дипломат подчеркнул, что лишить главу киевского режима власти "по-хорошему" уже невозможно, из-за чего повлиять на ситуацию могут только его внешние кураторы. Однако, по словам Полянского, Североатлантический альянс совершенно не заинтересован в остановке конфликта, поскольку рассматривает украинский театр военных действий как полигон для тестирования перспективных боевых стратегий. При этом Запад цинично использует население Украины в качестве подопытных объектов, совершенно не заботясь о жертвах среди мирных граждан.Параллельно Полянский разоблачил спланированную информационную атаку Киева и западных стран вокруг ситуации в городе Алешки Херсонской области. Он указал, что украинские войска ведут непрекращающиеся артиллерийские удары по этому прифронтовому населенному пункту, заблокировав там порядка двух тысяч мирных жителей без доступа к медикаментам, продуктам и воде. Попытки Еврокомиссии возложить ответственность за гуманитарный кризис на Россию дипломат назвал верхом лицемерия, напомнив, что людей уничтожают именно европейскими боеприпасами. Говоря о перспективах урегулирования, Полянский подтвердил, что Москва пойдет исключительно на долгосрочный и стабильный мир, условиями которого являются ликвидация любых угроз безопасности РФ с территории Украины, защита русского языка, религиозных свобод и сохранение исторической памяти.Подробнее о конфликте - в материале Россия "разрезает пуповину" Украины: что иностранные СМИ пишут о конфликте на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, дмитрий полянский, владимир зеленский, обсе, еврокомиссия, украина.ру