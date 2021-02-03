Уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда против президента США Джо Байдена и пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, закрыты. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 3 февраля заявили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань

Новиков обвинил «сеть пророссийского влияния внутри Украины» в подрывной деятельности.

Он заявил, что якобы из-за этого 11 сентября 2020 года Печерский суд через судью Волкову обязал ГБР зарегистрировать еще два производства. Это решение было выполнено 22 января.

Два уголовных дела против Байдена и Порошенко открыли на Украине — адвокат © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Апелляционный суд подтвердил решение антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, которое известно как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ», — добавил Новиков.

Он напомнил, что, когда 19 мая 2020 года Деркач обнародовал так называемые «пленки», уже ночью генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела, и Зеленский «был в восторге от этой идеи».

Однако, по его словам, после того как депутат Андрей Деркач оказался в санкционном списке как российский агент, властям «стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США».

Новиков и Головань заявили, что поставят вопрос о привлечении к ответственности Деркача и Дубинского за клевету.