Новиков обвинил «сеть пророссийского влияния внутри Украины» в подрывной деятельности.
Он заявил, что якобы из-за этого 11 сентября 2020 года Печерский суд через судью Волкову обязал ГБР зарегистрировать еще два производства. Это решение было выполнено 22 января.
По данным адвокатов, производства в отношении Байдена и Порошенко, недавно «поспешно открытые», уже закрыты.
«Апелляционный суд подтвердил решение антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, которое известно как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ», — добавил Новиков.
Он напомнил, что, когда 19 мая 2020 года Деркач обнародовал так называемые «пленки», уже ночью генпрокурор Венедиктова открыла три уголовных дела, и Зеленский «был в восторге от этой идеи».
Однако, по его словам, после того как депутат Андрей Деркач оказался в санкционном списке как российский агент, властям «стало очевидно, что ситуация вредит отношениям Украины и США».
Новиков и Головань заявили, что поставят вопрос о привлечении к ответственности Деркача и Дубинского за клевету.