Проект закона о так называемом переходном периоде в Донбассе грубо нарушает Минские соглашения и предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей ДНР и ЛНР. Об этом 3 февраля заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов, передаёт РИА Новости

«По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений», — уверен Грызлов.

«Народу объявлена война». Рада собралась на первое заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Переходный период — время, в течение которого Украина восстановит суверенитет над неподконтрольными Киеву районами Донбасса, которые авторы законопроекта считают «оккупированными» территориями.

Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, когда в силу вступил указ и.о. президента Украины Александра Турчинова о начале спецоперации против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

Так называемый переходный период продлится 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины, рассчитывают авторы законопроекта.

Вице-премьер Алексей Резников рассчитывает, что проект закона может быть принят уже в 2021 году.