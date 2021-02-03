«По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений», — уверен Грызлов.
В январе Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало 100-страничный текст проекта закона «О государственной политике переходного периода».
Переходный период — время, в течение которого Украина восстановит суверенитет над неподконтрольными Киеву районами Донбасса, которые авторы законопроекта считают «оккупированными» территориями.
Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, когда в силу вступил указ и.о. президента Украины Александра Турчинова о начале спецоперации против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.
Так называемый переходный период продлится 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины, рассчитывают авторы законопроекта.
Вице-премьер Алексей Резников рассчитывает, что проект закона может быть принят уже в 2021 году.