Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил сделать публичный секс на территории города платным. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в Facebook 3 февраля

Большая проблема: украинский сексолог удивил заявлением © Sean Marc Lee / flickr

«Новую услугу введем на ратуше! 100 тысяч гривен (270 тысяч рублей. — Ред.) за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши!» — написал мэр.

Подписчики градоначальника обсудили предложенную сумму и возмутились дороговизной услуги, заявив, что в очередной раз все самое хорошее достанется только богатым, а остальным будет не по карману.

«Для пенсионеров скидка будет?», «А сколько будет стоить посмотреть?», «А у нас что свои законы?», «Господин мэр опровергните информацию, потому что еще поверят, что это правда. Медведчука каналы закрыты, а с «1+1» могут приехать на съемки», — отреагировали франковцы.