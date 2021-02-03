Таким образом городской голова отреагировал на вирусное видео, где парочка предается любви на смотровой площадке Ратуши Ивано-Франковска. Подобное поведение горожан Марцинкив предложил монетизировать.
«Новую услугу введем на ратуше! 100 тысяч гривен (270 тысяч рублей. — Ред.) за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши!» — написал мэр.
Подписчики градоначальника обсудили предложенную сумму и возмутились дороговизной услуги, заявив, что в очередной раз все самое хорошее достанется только богатым, а остальным будет не по карману.
«Для пенсионеров скидка будет?», «А сколько будет стоить посмотреть?», «А у нас что свои законы?», «Господин мэр опровергните информацию, потому что еще поверят, что это правда. Медведчука каналы закрыты, а с «1+1» могут приехать на съемки», — отреагировали франковцы.