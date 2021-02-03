Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
«Сейчас Зеленского начнут обвинять в том, что он нарушает базовые принципы свободы слова. Это может отразиться на рейтингах Украины в мире. То есть разного рода агентства, которые отслеживают соблюдение свободы слова, Freedom House и прочие, начнут опускать Украину в рейтингах свободы слова, что, естественно, негативно скажется на имидже Украины», — сказал Кость Бондаренко.
По его словам, в решении СНБО относительно оппозиционных каналов больше рисков, чем здравого смысла.
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