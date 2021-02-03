«Отпуск закончился, и я на связи, мои хорошие! Сегодня все свободное время занималась подбором хорошего спортзала. Хоть я и девушка плюс-сайз и очень бодипозитивная, но… я считаю, собой нужно заниматься и иметь подтянутое тело. Одним из украшений всех девушек я считаю явно выраженную талию, и мой привезённый +1 кг явно там. Короче, если у вас есть дельные советы по спортзалам, желательно с бассейном — пишите комменты или в личку», — попросила Кузнецова.
В конце января она опубликовала снимок из аэропорта, рассказала, что уезжает отдыхать, и обещала публиковать интересные фото и видео в сторис. Судя по геолокации на фото, украинка находилась на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.