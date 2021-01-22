Украинский продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, рассказал, что периодически вводит себя в «суб-сознательное» состояние с помощью игры на ксилофоне. Соответствующее видео он выложил в Instagram 22 января

Данилко проговорился, что давно женат © Андрей Данилко/Инстаграм

«Мы — это вибрации! Мы сами производители энергетических, биохимических, звуковых и световых волн! Поэтому, найдя свою вибрацию, наш внутренний камертон резонирует и вводит нас в суб-сознательное состояние, где мы сливаемся в единый океан волн! В момент игры на таком инструменте ты становишься Никем и Нигде в Бесконечности», — написал продюсер.

Ранее Потап нагрубил жене и попал на видео.

Алексей Потапенко регулярно подвергается гонениям со стороны радикалов за русский язык и сотрудничество с российскими артистами. В частности, музыканту досталось от «патриотов» за дуэт с певицей Ольгой Бузовой. На что Потап ответил, что таково было желание его поклонников.