Потап признался, что во время записи видео находился у себя в студии звукозаписи в 6 утра, где и решил сыграть на музыкальном инструменте, а заодно поделиться своей философией с подписчиками.
«Мы — это вибрации! Мы сами производители энергетических, биохимических, звуковых и световых волн! Поэтому, найдя свою вибрацию, наш внутренний камертон резонирует и вводит нас в суб-сознательное состояние, где мы сливаемся в единый океан волн! В момент игры на таком инструменте ты становишься Никем и Нигде в Бесконечности», — написал продюсер.
Ранее Потап нагрубил жене и попал на видео.
Алексей Потапенко регулярно подвергается гонениям со стороны радикалов за русский язык и сотрудничество с российскими артистами. В частности, музыканту досталось от «патриотов» за дуэт с певицей Ольгой Бузовой. На что Потап ответил, что таково было желание его поклонников.