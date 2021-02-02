Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса Sputnik V, обнародованные в журнале Lancet, сообщает РИА Новости 2 февраля

Берлин и Брюссель будут приветствовать любые вакцины в ЕС после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), добавила Меркель.

«Мы всегда говорили, что мы будет сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные», — заявила она.

Вакцинный туризм: из Киева в Москву за прививкой от ковида © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

29 января немецкий Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса Sputnik V.

Институт работает с тем, чтобы производство российской вакцины Sputnik V было возможно в Европе и соответствовало европейским стандартам качества, для этого необходимо правильно представить соответствующим органам данные о препарате, рассказал глава института Клаус Цичутек.