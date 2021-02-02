В частности, депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Владислав Чайка заявил, что, хотя знает украинский, предпочитает говорить по-русски — на этом языке говорили его родители.
Сенкевич согласился с таким решением и стал переводить выступление Чайки на украинский, как синхронный переводчик.
«Так вот, послушайте, — продолжил представитель ОПЗЖ. — Так ось, послухайте, — начал переводить его слова Александр Сенкевич», — сообщается в канале.
На заседании николаевского облсовета отметились члены «Нацкорпуса», вступившие в полемику с представителями Партии Шария. Также они пытались снять плакат, который разместили в зале депутаты от ОПЗЖ.