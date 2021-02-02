На заседании Николаевского облсовета мэр города Александр Сенкевич решил выступить переводчиком с русского на украинский язык. Об этом сообщается в Telegram-канале «НикВести» 2 февраля

В частности, депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Владислав Чайка заявил, что, хотя знает украинский, предпочитает говорить по-русски — на этом языке говорили его родители.

На сессию облсовета в Николаеве ворвались члены «Нацкорпуса» © Новости-N

«Так вот, послушайте, — продолжил представитель ОПЗЖ. — Так ось, послухайте, — начал переводить его слова Александр Сенкевич», — сообщается в канале.

На заседании николаевского облсовета отметились члены «Нацкорпуса», вступившие в полемику с представителями Партии Шария. Также они пытались снять плакат, который разместили в зале депутаты от ОПЗЖ.