Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Коваленко, выступавший за донецкий «Шахтер», перешел в клуб Серии А «Аталанта», сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на официальный сайт итальянской команды

Клуб также поприветствовал нового игрока в соцсетях.

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«Слушайте, если его действительно уступили за 700 тысяч евро, то это какой-то позор», — пишет Telegram-канал Украина.ру, комментируя низкую трансферную стоимость игрока сборной Украины.

Также в «Аталанте» уже играют ранее выступавший за московский «Локомотив» россиянин Алексей Миранчук и игрок сборной Украины, долгое время игравший за «Генк» Руслан Малиновский.

Предполагается, что Коваленко может составить конкуренцию Миранчуку на позиции полузащитника.

За «Шахтёр» Коваленко сыграл 199 матчей, забив 32 мяча.