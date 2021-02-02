Клуб также поприветствовал нового игрока в соцсетях.

«Развел голубизну»: Легендарный футболист «Шахтера» жестко пропесочил гендиректора команды
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© кадр из видео блогера Арсена Исакова
Согласно данным портала Transfermarkt, «Аталанта» заплатила донецкому «Шахтёру» за украинского футболиста 700 тысяч евро.

«Слушайте, если его действительно уступили за 700 тысяч евро, то это какой-то позор», — пишет Telegram-канал Украина.ру, комментируя низкую трансферную стоимость игрока сборной Украины.

Также в «Аталанте» уже играют ранее выступавший за московский «Локомотив» россиянин Алексей Миранчук и игрок сборной Украины, долгое время игравший за «Генк» Руслан Малиновский.

Предполагается, что Коваленко может составить конкуренцию Миранчуку на позиции полузащитника.

За «Шахтёр» Коваленко сыграл 199 матчей, забив 32 мяча.