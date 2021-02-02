Клуб также поприветствовал нового игрока в соцсетях.
Согласно данным портала Transfermarkt, «Аталанта» заплатила донецкому «Шахтёру» за украинского футболиста 700 тысяч евро.
«Слушайте, если его действительно уступили за 700 тысяч евро, то это какой-то позор», — пишет Telegram-канал Украина.ру, комментируя низкую трансферную стоимость игрока сборной Украины.
Также в «Аталанте» уже играют ранее выступавший за московский «Локомотив» россиянин Алексей Миранчук и игрок сборной Украины, долгое время игравший за «Генк» Руслан Малиновский.
Предполагается, что Коваленко может составить конкуренцию Миранчуку на позиции полузащитника.
За «Шахтёр» Коваленко сыграл 199 матчей, забив 32 мяча.