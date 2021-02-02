Россия не сможет договориться с Западом ни по одному из направлений внешней политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

«Эта стратегия не будет меняться ни через 10 лет, ни через 20, ни при Путине, ни после Путина. Развитие постсоветской территории их не интересует», — сказал политолог.

Китайский кейс. Как Украина тайно дружит с Китаем в обход США © biz.liga.net/marina lystseva

«Развитие России без конфликта с Западом невозможно, и виноват в этом Запад. После развала биполярной системы он не смог продемонстрировать новое качество организации мира. Дальше все будет зависеть от способности российских властей осознать эти вещи и принимать соответствующие решения», — считает собеседник издания.

Попытки встроиться в мир Запада обречены на провал, добавил Сергей Михеев.

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