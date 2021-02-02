«Эта стратегия не будет меняться ни через 10 лет, ни через 20, ни при Путине, ни после Путина. Развитие постсоветской территории их не интересует», — сказал политолог.
Пока Китай являлся сборочным конвейером транснациональных корпораций, все было нормально, но рыночные реформы не изменили политический строй. А как только стало ясно, что правящая элита не будет проводить либерализацию, и Китай претендует на то, чтобы быть технологически развитым, ему стали вставлять палки в колеса.
«Развитие России без конфликта с Западом невозможно, и виноват в этом Запад. После развала биполярной системы он не смог продемонстрировать новое качество организации мира. Дальше все будет зависеть от способности российских властей осознать эти вещи и принимать соответствующие решения», — считает собеседник издания.
Попытки встроиться в мир Запада обречены на провал, добавил Сергей Михеев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.