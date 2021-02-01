Продюсер настаивает, что проиграл потому, что записи программы 2019 года не были предоставлены суду. По его словам, телевизионщики не показали эфир, поскольку «это не представлялось возможным».
«Однако на их канале в YouTube эта запись есть. Поэтому все, что пишет Шатунов, — ложь. Я публикую письмо, которое представило российское телевидение, что они суду не могут предоставить эфир, в котором меня оскорбляли, поэтому судья не смогла вынести решение. На самом деле они боятся, что проиграют дело, поэтому уничтожают улики», — написал Разин.
Очередной виток скандала между продюсером и солистом «Ласкового мая» случился после того, как Шатунов пожаловался, что Разин запрещает ему петь композиции «Белые розы», «Седая ночь» и другие песни коллектива, при этом сам дает концерты под его фонограмму.
Продюсер считает это заявление ложью и заявил, что будет обжаловать решение суда, требуя от Шатунова публичных извинений.
Ранее: Шатунов потерял «Белые розы».
Конфликт начался летом 2020 года, когда Разин начал съемки фильма про «Ласковый май» и попросил у Шатунова права на использование песен, но тот на связь не выходил, тогда продюсер решил вопрос через суд, получив права на музыку и тексты. Позже Разин передал их предпринимателю Роману Филатову.
Написал «Белые розы» композитор и поэт Сергей Кузнецов, по одной из версий, хит пришел ему в голову в состоянии алкогольного опьянения в 1986 году.