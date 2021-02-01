Звезда 1990-х, солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера Андрея Разина, который не смог доказать, что поет на концертах не под фонограмму своего бывшего подопечного. Об этом на днях написал сайт канала РЕН.TV

Продюсер настаивает, что проиграл потому, что записи программы 2019 года не были предоставлены суду. По его словам, телевизионщики не показали эфир, поскольку «это не представлялось возможным».

«Однако на их канале в YouTube эта запись есть. Поэтому все, что пишет Шатунов, — ложь. Я публикую письмо, которое представило российское телевидение, что они суду не могут предоставить эфир, в котором меня оскорбляли, поэтому судья не смогла вынести решение. На самом деле они боятся, что проиграют дело, поэтому уничтожают улики», — написал Разин.

Очередной виток скандала между продюсером и солистом «Ласкового мая» случился после того, как Шатунов пожаловался, что Разин запрещает ему петь композиции «Белые розы», «Седая ночь» и другие песни коллектива, при этом сам дает концерты под его фонограмму.

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Ранее: Шатунов потерял «Белые розы».

Конфликт начался летом 2020 года, когда Разин начал съемки фильма про «Ласковый май» и попросил у Шатунова права на использование песен, но тот на связь не выходил, тогда продюсер решил вопрос через суд, получив права на музыку и тексты. Позже Разин передал их предпринимателю Роману Филатову.

Написал «Белые розы» композитор и поэт Сергей Кузнецов, по одной из версий, хит пришел ему в голову в состоянии алкогольного опьянения в 1986 году.