Апелляционный суд отказал певцу Юрию Шатунову в правах на исполнение хита «Белые розы» группы «Ласковый май», солистом которой музыкант являлся. Об этом у себя в Instagram 19 ноября сообщил продюсер коллектива Андрей Разин

Создатель «Ласкового мая» нашел свою судьбу на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов

«Несмотря на то, что Юрий Шатунов проигрывает все суды, мы с правообладателем произведений группы «Ласковый май» ещё раз предлагаем ему возможность на безвозмездный основе получить право на исполнение песен группы», — написал продюсер.

Он подчеркнул, что ни он, ни Филатов не выступают против самого исполнителя, а конфликт произошел из-за давления на Шатунова его нынешнего директора Юрия Кудряшова. Также, по словам продюсера, он ждет звонка от Шатунова, чтобы разрешить спор.

Конфликт начался летом 2020 года, когда Разин начал съемки фильма про «Ласковый май» и попросил у Шатунова права на использование песен, но тот на связь не выходил, тогда продюсер решил вопрос через суд.

Написал «Белые розы» композитор и поэт Сергей Кузнецов, по одной из версий, хит пришел ему в голову в состоянии алкогольного опьянения в 1986 году.