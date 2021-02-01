Под Севастополем специалисты Института археологии РАН обнаружили богатое захоронение, относящееся к позднескифской культуре. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 1 февраля

Захоронение нашли при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время работ, предваряющих строительство автотрассы «Таврида».

По мнению археологов, здесь были захоронены варвары, которые могли защищать жителей Херсонеса от других племен.

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«Здесь было обнаружено порядка 1000 предметов — это керамика, краснолаковая керамика и другие предметы. Естественно, основной поставщик — это Херсонес: в то время все шло через Херсонес. Это серебряные фибулы (броши. — Ред.), бронзовые перстни и браслеты, вещи из стекла», — рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Олег Шаров.

Он отметил, что возраст погребений удалось определить благодаря тому, что в каждом был стеклянный сосуд. Черные копатели их просто разбивали, поскольку для них они не представляют особой ценности. Сохранность стеклянных изделий, по словам исследователя, указывает на то, что это захоронение времен I-II — конца IV века нашей эры.

«В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.