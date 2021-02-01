Захоронение нашли при исследовании грунтового могильника Киль-Дере во время работ, предваряющих строительство автотрассы «Таврида».
По мнению археологов, здесь были захоронены варвары, которые могли защищать жителей Херсонеса от других племен.
Отмечается, что это самая крупная коллекция каменных изваяний, принадлежащих к так называемой позднескифской культуре.
«Здесь было обнаружено порядка 1000 предметов — это керамика, краснолаковая керамика и другие предметы. Естественно, основной поставщик — это Херсонес: в то время все шло через Херсонес. Это серебряные фибулы (броши. — Ред.), бронзовые перстни и браслеты, вещи из стекла», — рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Олег Шаров.
Он отметил, что возраст погребений удалось определить благодаря тому, что в каждом был стеклянный сосуд. Черные копатели их просто разбивали, поскольку для них они не представляют особой ценности. Сохранность стеклянных изделий, по словам исследователя, указывает на то, что это захоронение времен I-II — конца IV века нашей эры.
«В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.