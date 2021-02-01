Он отметил, что граждане Украины не ощущают угрозу Китая.

«Я считаю, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств. Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны», — сказал Зеленский.

Китайский кейс. Как Украина тайно дружит с Китаем в обход США
Китайский кейс. Как Украина тайно дружит с Китаем в обход США
© biz.liga.net/marina lystseva
Он напомнил, что на Украине работают как китайские, так и американские предприятия.

«Я уверен, что, вне зависимости от страны или национальности, тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — заключил он.

Ранее Киев заявил о договоренностях по поставке на Украину 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech в максимально короткие сроки.