Он отметил, что граждане Украины не ощущают угрозу Китая.
«Я считаю, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств. Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны», — сказал Зеленский.
Он напомнил, что на Украине работают как китайские, так и американские предприятия.
«Я уверен, что, вне зависимости от страны или национальности, тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы», — заключил он.
Ранее Киев заявил о договоренностях по поставке на Украину 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech в максимально короткие сроки.