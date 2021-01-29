Служба безопасности Украины (СБУ) не видит оснований для возбуждения дела против телеведущего «Россия-1», гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом 29 января сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«Як тебе не любити, Києве мій?»: Корчевников признался в чувствах Украине © Facebook, Борис Корчевников Бориса Корчевникова за посягательство на территориальную целостность Украины. Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось, говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение», — написал депутат.

Гончаренко напомнил, что в апреле прошлого года СБУ закрыла дело против Корчевникова, который посещал Крым, за незаконное, как считает Украина, пересечение границы.

В октябре Корчевникову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. По данным Киева, на момент пересечения Корчевниковым Крыма поручений правоохранительных органов о запрете въезда на Украину или информации о посещении полуострова Государственной пограничной службе не поступало. Благодаря информации в СМИ пограничники провели дополнительную проверку и по ее результатам вынесли решение о запрете на въезд. Отмечается, что с соответствующим штампом в документах Корчевников вылетел авиарейсом «Киев-Стамбул».