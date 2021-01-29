Оппозиция может принять участие во Всебелорусском народном собрании, что позволит снизить протестную активность и градус напряженности в обществе. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Лукашенко победил тем, что не повелся на провокации © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.

Дзермант отметил, что часть радикальной оппозиции ВНС никак не подвигнет на диалог — они продолжат действовать по своему плану.

«Поэтому я бы не рассчитывал на то, что собрание резко сделает [экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану] Тихановскую сторонницей конституционной реформы… Но ведь многие активисты и те, кто участвовал в протестах, видят, что своих целей они не добились, их лидеры за рубежом, о них не думают, значит, нужно включаться в какие-то формы легальные, и реформа обсуждения поправок в принципе может предоставить им эту возможность. И это тоже будет снижать градус напряженности», — сказал политолог.

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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