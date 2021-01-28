Верховная Рада Украины одобрила создание Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заменить налоговую милицию. Соответствующее решение было принято в ходе заседания 28 января, передает Strana.ua

Запад против олигархов. Зачем Украине Бюро экономической безопасности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отмечается, что закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности — центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Его директора будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра по предложению конкурсной комиссии.

Директор БЭБ должен ежегодно не позднее 1 марта отчитываться перед Советом и Кабмином о деятельности бюро за предыдущий календарный год. Кроме того, ведомство обязуется ежеквартально публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

«Детективы и старшие детективы БЭБ будут иметь полномочия для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования преступлений. Этот орган имеет право прямого доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы», — говорится в документе.

Также в составе центрального управления бюро будет действовать подразделение внутреннего контроля для предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции. Максимальное число работников БЭБ — не более 4 тысяч человек.

Законом также изымаются полномочия по контрразведывательной защите экономики у Службы безопасности Украины (СБУ).

Создание БЭБ является одним из условий меморандума о кредите Евросоюза, который выдается на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых на 15 лет. Первый транш с 600 миллионами евро должен поступить в ближайшее время, а для второй части нужно выполнить определенные условия, среди которых: возвращение «космических» зарплат членам набсоветов, новый формат госзакупки лекарств, передача под контроль иностранцев антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможни.