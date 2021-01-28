«Это не Октябрьская революция, не Гражданская война, не Афганистан. Это эпохальное веяние, оно приведёт к тому, что распадутся многие государства, рухнет во многих местах экономика, семьи, наступят большой голод, гибель людей — и всё это будет делаться через инфекции, вот началось, скоро уже будет 100 миллионов переболевших ковидом, доведут до миллиарда, и смертность увеличится», — сказал Жириновский.

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер
Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер
© РИА Новости, Илья Питалев
Вторым фактором станет идеологическое воздействие, которое будет доноситься новыми методами.

«Газеты, листовки, радио, телевидение — это устарело», — отметил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 