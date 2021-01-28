«Это не Октябрьская революция, не Гражданская война, не Афганистан. Это эпохальное веяние, оно приведёт к тому, что распадутся многие государства, рухнет во многих местах экономика, семьи, наступят большой голод, гибель людей — и всё это будет делаться через инфекции, вот началось, скоро уже будет 100 миллионов переболевших ковидом, доведут до миллиарда, и смертность увеличится», — сказал Жириновский.
Вторым фактором станет идеологическое воздействие, которое будет доноситься новыми методами.
«Газеты, листовки, радио, телевидение — это устарело», — отметил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.