Многое в уже этом году произошло впервые. На фоне событий в мире, в котором многие страны и города несколько раз подряд уходили на самоизоляцию из-за коронавируса, оставляя единственным способом общения онлайн-формат, действующего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа отключили от «Твиттера».
— Владимир Вольфович, очевидно, что сейчас весь мир, и Америка в частности, стоят на пороге чего-то нового и неизведанного. События разворачиваются громко и стремительно. Кажется, долгие разговоры о том, что старый миропорядок уступает место новому, перешли из просто разговоров в плоскость решительных действий. Так ли это?
- Мы вступили в совершенно новую эпоху. Это не Октябрьская революция, не Гражданская война, не Афганистан. Это эпохальное веяние, оно приведёт к тому, что распадутся многие государства, рухнет во многих местах экономика, семьи, наступят большой голод, гибель людей — и всё это будет делаться через инфекции, вот началось, скоро уже будет 100 миллионов переболевших ковидом, доведут до миллиарда, и смертность увеличится. Второе — это идеологическое воздействие. Газеты, листовки, радио, телевидение — это устарело.
— Сейчас идеологическое воздействие осуществляется в основном через интернет, именно он принял эстафетную палочку формирователя общественного мнения от телевидения и радиовещания. Вы, Владимир Вольфович, как никто другой из российских политиков, это почувствовали первым. Я внимательно слежу за Вашим аккаунтом в Instagram и вижу, что Вы не отстаёте от модных трендов.
— Теперь вместо устаревших газет, листовок, радио и телевидения — мощные социальные сети. Все могут подписаться, иметь свои аккаунты. Но владельцы сетей в любой момент могут кого угодно вырубить. Вот пример — президент США Дональд Трамп. Отрубили от всех каналов связи. Никто не может переговорить с президентом через социальные сети. А всеми социальными сетями владеет узкая группа лиц. Многие говорят: мировое правительство, закулисье — где они? А вот они, перед вами: Марк Цукерберг, Джек Дорси, Билл Гейтс, Джефф Безос и другие владельцы крупнейших IT-компаний. Внешне их объяснения выглядят красиво — всё во имя прав человека. Но реально во благо 15% населения, которые живут в достатке. А остальное население планеты живёт в халупах, бараках, и они главные жертвы мошенников по всему миру.
— Многие люди задаются вопросом эффективности американской двухпартийной системы. То одна, то другая партия неизменно побеждает на президентских выборах с 1852 года и контролирует Конгресс Соединённых Штатов с 1856 года. Может ли так произойти, что наступит иное время и сложившееся на протяжении полутора веков сломается?
— В США всё решают две партии, которые опираются на наиболее богатых людей в Америке. Они давно уже решили, что в Конгрессе пусть заседают только представители этих двух партий, и кандидаты в президенты могут быть только представители от этих партий. Они проверили друг друга, они понимают, что смена команд не приводит к каким-то резким изменениям. Но наступило другое время, не потому что Трамп появился. Появилось расслоение наверху. Если внизу было расслоение, бедные и богатые, то теперь наверху. Элита хочет управлять по одной схеме. Ей не нужны другие варианты. Схема одна. Всем управляют деньги. Через социальные сети — идеология. Протрезвлять людей, прочищать им мозги. И это же необходимо для развития экономики, но только в одном направлении.
— Владимир Вольфович, 20 января 2021 года началась новая Америка. Америка Байдена. Как Вы считаете, каким будет правление самого старого американского президента? Что ждёт планету? Дайте свой прогноз на ближайшие годы.
- По Америке — будет всё тихо. Во-первых, все мечтают, чтобы Байден скорее умер или передал пост вице-президенту. Он не умрет — он отсидит весь срок и пойдёт на второй срок. Ему будет тогда всего-навсего 82 года. То есть сейчас никаких ярких событий не будет, все четыре года. Почему? На Ближнем Востоке всё сделано: Ирак разбомбили, Афганистан отутюжили, в Сирии мы помогли успокоить всё, Ливию разгромили. Всё! В Иран они не сунутся — слишком сильное большое государство. Европа — всё сделано. Югославию — поломали, на Украине — всё, что можно, сделано. То есть везде. Северная Корея — тоже. Трамп пытался там подружиться, ещё что-то. То есть во всём мире все вопросы были решены. И Европа — то же самое. НАТО останется.
— То есть Вы считаете, что все четыре года Байдена будет тишь да гладь? Никаких потрясений не будет?
— Все четыре года Байдена пройдут тихо — он будет отсиживаться в своём овальном кабинете, и не каждый день, будет уезжать в резиденцию Кэмп-Дэвид, как у нас Ново-Огарёво. И никаких резких демаршей. Америка пойдёт постепенно по пути самоизоляции. Европа будет дряхлеть и бороться с ковидами. В Азии — Китай, Индия, Япония — пусть втроём решают, может, какие-то вопросы обсуждают. Европу это интересовать не должно, нас тоже, американцев тоже. То есть впереди четыре тихих года — 2021–2024-й — вот в 2024 году в ноябре Байден останется на второй срок.
— Многие политологи прогнозировали внутренние столкновения в Америке. Как Вы считаете, это возможно?
- Внутри Америки какие-то столкновения будут — левые, правые и т.д. Но никакой гражданской войны не будет, ибо права всем предоставлены и права всех будут защищаться — суды работают, прокуроры работают. Социальных протестов и нет, и не будет, потому что всё-таки Америка — это одна из богатейших стран мира. Поэтому все прогнозы уже неоправданны — всем ставлю двойки, всем политологам, учёным.
— Возможно, что-то всё же способно будет обострить ситуацию. Что это может быть, как Вы считаете?
— Единственное, что может обострить обстановку в США, — это доброе отношение Байдена к мигрантам. Если сейчас он запускает без очереди и остановил строительство стены с Латинской Америкой, в первую очередь с Мексикой. Вот перебор латиносов может обострить. Но у них и так на юге уже испанский язык первый. Поэтому здесь тоже большой проблемы нет: надо отказаться от всех пособий для мигрантов — и тогда они не будут ехать в Америку. Поэтому я говорю ещё раз: Америка займётся своими делами, Европа своими — постарается перекрыть дополнительный поток мигрантов, и мы, наконец, спокойненько сможем больше внимания уделить жилищному строительству, медицине.