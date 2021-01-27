Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Владимиром Жириновским разговаривала о новой эпохе, правах человека, равноправии и новой политической картине мира

Многое в уже этом году произошло впервые. На фоне событий в мире, в котором многие страны и города несколько раз подряд уходили на самоизоляцию из-за коронавируса, оставляя единственным способом общения онлайн-формат, действующего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа отключили от «Твиттера».

— Владимир Вольфович, очевидно, что сейчас весь мир, и Америка в частности, стоят на пороге чего-то нового и неизведанного. События разворачиваются громко и стремительно. Кажется, долгие разговоры о том, что старый миропорядок уступает место новому, перешли из просто разговоров в плоскость решительных действий. Так ли это?

Жириновский уверен, что украинцы хотят видеть его своим президентом © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

— Сейчас идеологическое воздействие осуществляется в основном через интернет, именно он принял эстафетную палочку формирователя общественного мнения от телевидения и радиовещания. Вы, Владимир Вольфович, как никто другой из российских политиков, это почувствовали первым. Я внимательно слежу за Вашим аккаунтом в Instagram и вижу, что Вы не отстаёте от модных трендов.

— Теперь вместо устаревших газет, листовок, радио и телевидения — мощные социальные сети. Все могут подписаться, иметь свои аккаунты. Но владельцы сетей в любой момент могут кого угодно вырубить. Вот пример — президент США Дональд Трамп. Отрубили от всех каналов связи. Никто не может переговорить с президентом через социальные сети. А всеми социальными сетями владеет узкая группа лиц. Многие говорят: мировое правительство, закулисье — где они? А вот они, перед вами: Марк Цукерберг, Джек Дорси, Билл Гейтс, Джефф Безос и другие владельцы крупнейших IT-компаний. Внешне их объяснения выглядят красиво — всё во имя прав человека. Но реально во благо 15% населения, которые живут в достатке. А остальное население планеты живёт в халупах, бараках, и они главные жертвы мошенников по всему миру.

— Многие люди задаются вопросом эффективности американской двухпартийной системы. То одна, то другая партия неизменно побеждает на президентских выборах с 1852 года и контролирует Конгресс Соединённых Штатов с 1856 года. Может ли так произойти, что наступит иное время и сложившееся на протяжении полутора веков сломается?

— В США всё решают две партии, которые опираются на наиболее богатых людей в Америке. Они давно уже решили, что в Конгрессе пусть заседают только представители этих двух партий, и кандидаты в президенты могут быть только представители от этих партий. Они проверили друг друга, они понимают, что смена команд не приводит к каким-то резким изменениям. Но наступило другое время, не потому что Трамп появился. Появилось расслоение наверху. Если внизу было расслоение, бедные и богатые, то теперь наверху. Элита хочет управлять по одной схеме. Ей не нужны другие варианты. Схема одна. Всем управляют деньги. Через социальные сети — идеология. Протрезвлять людей, прочищать им мозги. И это же необходимо для развития экономики, но только в одном направлении.

— Владимир Вольфович, 20 января 2021 года началась новая Америка. Америка Байдена. Как Вы считаете, каким будет правление самого старого американского президента? Что ждёт планету? Дайте свой прогноз на ближайшие годы.

Названа дата суда против Жириновского за поддержку ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

— То есть Вы считаете, что все четыре года Байдена будет тишь да гладь? Никаких потрясений не будет?

— Все четыре года Байдена пройдут тихо — он будет отсиживаться в своём овальном кабинете, и не каждый день, будет уезжать в резиденцию Кэмп-Дэвид, как у нас Ново-Огарёво. И никаких резких демаршей. Америка пойдёт постепенно по пути самоизоляции. Европа будет дряхлеть и бороться с ковидами. В Азии — Китай, Индия, Япония — пусть втроём решают, может, какие-то вопросы обсуждают. Европу это интересовать не должно, нас тоже, американцев тоже. То есть впереди четыре тихих года — 2021–2024-й — вот в 2024 году в ноябре Байден останется на второй срок.

— Многие политологи прогнозировали внутренние столкновения в Америке. Как Вы считаете, это возможно?

«Брат на брата»: Жириновский рассказал, что ждет Украину © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

— Возможно, что-то всё же способно будет обострить ситуацию. Что это может быть, как Вы считаете?

— Единственное, что может обострить обстановку в США, — это доброе отношение Байдена к мигрантам. Если сейчас он запускает без очереди и остановил строительство стены с Латинской Америкой, в первую очередь с Мексикой. Вот перебор латиносов может обострить. Но у них и так на юге уже испанский язык первый. Поэтому здесь тоже большой проблемы нет: надо отказаться от всех пособий для мигрантов — и тогда они не будут ехать в Америку. Поэтому я говорю ещё раз: Америка займётся своими делами, Европа своими — постарается перекрыть дополнительный поток мигрантов, и мы, наконец, спокойненько сможем больше внимания уделить жилищному строительству, медицине.