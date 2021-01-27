Из-за отказа двигателя троллейбуса женщине-водителю в Черновцах пришлось запускать его с применением открытого огня. Об инциденте 27 января сообщает ТСН

Водительницу встревожили странные звуки, которые стал издавать троллейбус, ей пришлось остановить его посредине маршрута.

На Украине пенсионер вышел из троллейбуса и оказался под землей — видео © bnews.kz

«Накупят г*вна, и езжайте, как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте», — сетует женщина-водитель на видео.

Тем временем пассажиры в салоне троллейбуса забеспокоились из-за такого нестандартного способа починки двигателя. Они возмутились из-за открытого огня и нарушения мер безопасности.