Водительницу встревожили странные звуки, которые стал издавать троллейбус, ей пришлось остановить его посредине маршрута.
Она предположила, что у него замерз двигатель, и стала отогревать его самодельным факелом. При этом она выразила недовольство состоянием местных троллейбусов.
«Накупят г*вна, и езжайте, как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, подыхайте», — сетует женщина-водитель на видео.
Тем временем пассажиры в салоне троллейбуса забеспокоились из-за такого нестандартного способа починки двигателя. Они возмутились из-за открытого огня и нарушения мер безопасности.